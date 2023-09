Ešte počas jari markizák Juraško prekvapil divákov novým imidžom. Rozhodol sa zapustiť dlhé háro. Pozornosť patrila aj jeho ofinke, na základe ktorej moderátora prirovnávali k hudobníkovi Lacovi Lučeničovi. Jeho partnerka Diana to však vidí inak. „Medzi našimi známymi skôr ako ,na Lučeniča' prevláda názor, že sa podobá na Johna Wicka v poslednom filme, čo si myslím, že je celkom v pohode,” povedala nám.

Tento imidž je minulosťou, Roman si aktuálne nechal narásť dlhé háro! Zdroj: Instagram/klaudiakristinikova

Predmetom živej debaty medzi divákmi je aj otázka, či si skutočne farbí vlasy, pretože jeho výrazná čierna je neprehliadnuteľná. Takéto zásahy do prirodzenosti však Roman odmieta.

Dianu a Romana spája nielen veľká láska a deti, ale aj rovnako nastavené hodnoty. Diana snúbenca podporuje aj pri vlasových experimentoch. Zdroj: Instagram/dihager

„Z času na čas mi niekto povie, počúvaj, vraj si farbíš vlasy. Dokonca aj niekto z prostredia Markízy sa vyjadroval, že jasné, Juraško si farbí vlasy. No proste nie, ja už neviem, ako to mám povedať. V zásade je to nepodstatné, keď si o mne niekto myslí, že si farbím vlasy, je to v pohode, nech si to myslí. Ale nie, nefarbím si vlasy,” prezradil nedávno pre Markízu. V posledných epizódach Telerána sa však opäť ukázal s ebenovou čiernou, v ktorej po striebristých pramienkoch, ktoré mal ešte nedávno, nebolo ani stopy!

Prečítajte si tiež: