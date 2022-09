Stretla som vás na modelingovej súťaži. Ako si spomínate na obdobie, keď ste boli vy na vrchole kariéry?

– Takéto súťaže kedysi neboli. Pamätám si, že raz som bola v porote s modelom Johnom Casablancom v 90. rokoch, keď som bola súčasťou Elite. To bol však iba taký malý kasting, kde prišlo pár slečien. A bol to vlastne iba taký pohovor s tými dievčatami. Takže takto si ja asi spomínam na moje začiatky. Nevedela som dobre po anglicky ani po francúzsky. Dnes je to profesionálnejšie. Sú väčšie príležitosti, dievčatá sú scestované, vedia jazyky. My sme jazdili iba do vtedajšej Juhoslávie. Časy sú úplne iné aj tým, že nastúpila digitálna fotografia. Fotí sa v postprodukcii, už sa toľko necestuje a ani tie miery už nie sú 90-60-90. Možno je to lepšie.

Čo považujete za najväčší úspech v modelingu alebo taký najkrajší zážitok?

– Mojím najväčším úspechom je asi to, že som sa nedala otráviť. V tom zmysle, že úspech nie vždy príde hneď zo dňa na deň. A toto vás môže veľmi rýchlo odradiť. Človek má vždy také to zdravé sebavedomie. Vždy som si hovorila, že ma súdia podľa toho, ako vyzerám, nepoznajú ma, kto som a možno vďaka tomu bol človek taký zocelenejší. Keď ma vyhodili z jedných dverí, nebála som sa vkročiť do ďalších (smiech). Myslím si, že toto bola taká obrovská lekcia. A možno potom si človek viac vážil úspech, keď prišiel, že to neprišlo zo dňa na deň, že som neprišla do Paríža a všetci tam padli na zadok v zmysle, že tá Tereza je to, čo sme presne hľadali. Práve naopak! Bolo veľa kritiky, keď sa s tým mladý človek ťažko vyrovnával. Keďže som odišla z bezpečia domova, rodiny, kamarátov a zrazu som bola vo svete sama, bez znalosti jazyka, to aj dnes beriem za najväčšiu skúsenosť a ďakujem za ňu.

Zažili ste počas modelingu aj smutné chvíle, že ste to možno chceli aj, nedajbože, zabaliť?

– Ježišmária a koľkokrát! Ale beriem to za najväčší úspech, taký ten neúspech, že vás to neodradí, to buduje váš charakter a to sa mi potom viackrát osvedčilo v normálnom živote, nevzdávať sa a ísť si za svojím snom a dbať hlavne na seba, nie na ostatných.

Ako vnímate modelky súčasnosti? Všetko sa posunulo dopredu, je tu sila sociálnych sietí, kde sa dievčatá prezentujú v najlepšom svetle, používajú skrášľovacie filtre, aplikácie a niekedy sú aj zlým príkladom pre mladé dievčatá...

– Porovnávam to s mojou dcérou, ktorá má 13 rokov a všetko toto sleduje. Všelijaké tie mejkap tutoriály. Hovorím jej, ale veď máš len 13 rokov, nepotrebuješ to, stačí ti umyť si tvár a učesať vlasy. Je veľká škoda, že toto sa u dievčat začína veľmi skoro. Niekto, kto je slabšieho charakteru, tam môže prísť k určitej šikane alebo, nedajbože, k anorexii a k ďalším veciam, kde niekomu podlomíte sebavedomie. Na druhej strane si však myslím, že sú časy, kde sa dáva veľký priestor diverzite, kde človek môže fotiť akékoľvek farby pletí, pohlavie, toto je viac rozšírenejšie a myslím si, že to je dobré. Dáva sa väčší priestor kreativite. Za mojich čias to bolo striktné, 90-60-90 a v kurze bol hlavne východný blok plus Švédsko a tým, že sa otvorili hranice, tak tu máme rôzne tváre, ázijskú či africkú krásu.

Spomínali ste dcéru, je tu dnes s vami?

– Nie, som tu s neterkou Sofiou, dcérou môjho brata. Ale ona je tiež v Elite a práve dnes bola pozvaná na konkurz.

Máte už po 50-ke a vyzeráte stále božsky. Prezraďte, ako sa udržujete v skvelej forme?

– Nie je to úplne zadarmo! Človek musí cvičiť a robím veci, ktoré ma bavia. Nestrácam čas veľkým posilňovaním, ale naopak, rada tancujem, chodím na dlhé prechádzky, v lete som plávala kilometer denne, čo mi robí dobre aj na chrbát. Nie je to o tom, ako by mal človek vyzerať, ale ako by sa mal cítiť. Zdravý spôsob života je o tom, aby bol človek psychicky v pohode, než aby sa žena zmestila do veľkosti 38 alebo 36.

Držali ste niekedy nejakú diétu?

– Tie som si užila v mladosti, no diéty nefungujú! Keď do každodenného života dáte zdravý spôsob života, má to dlhšiu trvácnosť. Dobrý je napr. prerušovaný pôst. To je niečo, čo dáva zmysel, organizmus má čas vytráviť, oddýchnuť si, dobre sa treba vyspať. Treba piť menej alkoholu, menej cukru, to má aj vedecké opodstatnenie. Tým však nechcem povedať, že sa veľmi obmedzujem. Vrátila som sa z Moravy, kde som mala výborné moravské koláče, kačicu s kapustou. Treba jesť zdravo, ale raz za čas si treba dať poriadne do nosa, ako sa hovorí. Treba si užívať a nestresovať sa tým, to je jedna z najdôležitejších vecí.

Čo si myslíte o estetických zákrokoch? V súčasnosti tomu podlieha veľmi veľa žien a niektoré to aj poriadne preháňajú...

– Ja nemám nič. Je to možno aj tým, že moja mama v 74. rokoch nič nemá spravené a vyzerá výborne. Ticho jej závidím a verím, že aj ja tak raz budem vyzerať v jej rokoch. Zákroky neodsudzujem, každý má priestor na to, čo mu robí radosť. Dôležité je nájsť si tú správnu radosť, čo ma robí šťastným a na toto by sa špeciálne ženy mali zamerať. Treba si vtedy povedať, či mi to urobí radosť alebo to robím iba pre okolie, pre partnera, alebo to naozaj robím pre svoj vlastný pocit.