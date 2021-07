Čo sa týka kultúry a umeleckej sféry, počas pandémie neboli bez práce iba herci, speváci či zamestnanci divadiel a iných inštitúcií, ale na dlhé mesiace prišli o kšefty aj topmodelky. Na vlastnej koži to zažila aj jedna z našich najúspešnejších modeliek Saša Gachulincová, ktorá v roku 2019 zahviezdila aj v markizáckej šou Tvoja tvár znie povedome. „Počas pandémie som sa venovala športu, rodine, samovzdelávaniu, upratovala som si myšlienky v hlave, okrem toho byt, dom, všetko. Venovala som sa môjmu psíkovi a keď sa vyskytla nejaká práca, bolo to super. Riešila som si sociálne siete, vždy sa našťastie niečo objavilo. Počas toho však boli aj temné obdobia, január, február, to už sme všetci „padali na hubu”, mali sme depky, že kedy skončí toto odporné obdobie, ale teraz je to už fajn. Dúfam, že tretia vlna bude rýchla a bezbolestná,” priznala sa nám modelka, ktorú však zasiahlo niečo celkom iné, ako to, že na niekoľko mesiacov nemohla cestovať za fotením do zahraničia.

Topmodelka Saša Gachulincová počas nedávneho fotenia finalistov Elite Model Look. Zdroj: MATEJ KALINA

„Ale toto sú také maličkosti. Bola som na piatich pohreboch, bohužiaľ pre covid… A to boli mladí ľudia, ktorí tomu podľahli. Tak keď si človek povie, že áno, nepracovali sme, nezarábali sme, ale boli sme zdraví a živí. Našťastie som sa covidu vyhla, už som aj zaočkovaná, takže dúfam, že sa tomu úplne vyhnem. Ale ľudia tu bojujú o život. Aj tí, čo nemali covid, stratili zamestnanie. Hlava rodiny prišla o prácu, a to je hrozné, pretože takéto rodiny majú hypotéky, lízingy, je to tragédia. A nie že niekto v mojej brandži nemá robotu… Aj to je zlé, ale iní sú na tom oveľa horšie,” dodala s tým a prízvukuje, aké je dôležité dať sa zaočkovať. Pretože sama sa presvedčila, že na covid neumierajú iba starí ľudia, ale aj jej mladí rovesníci.

