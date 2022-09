V Pánovi profesorovi hrá aj dcéra známeho choreografa Miňa Kereša Klára. A práve tá padla do oka začínajúcemu hercovi Romanovi. Dvojica spolu randí už niekoľko mesiacov. A kde na seba zaľúbenci natrafili? „Zoznámili sme sa osobne počas Let´s Dance, kde Klárka tancovala. Na každé kolo som sa snažil chodiť najmä kvôli nej, ale lepšie sme sa spoznali počas natáčania Pána profesora. Začali sme spolu tráviť viac času, častejšie sme si písali a myslím, že obaja sme cítili, že nezostaneme len kamarátmi,“ prezradil nám Roman Kollár.

Ten sa v utorok predstavil v prvej epizóde novej série Pána profesora, kde mal hneď novú frajerku. Ako to vníma jeho partnerka? „Vedela som, že bude mať seriálovú priateľku. Samozrejme, rozprávali sme sa o tom a povedali sme si, že to pojmeme profesionálne. Menšia žiarlivosť tam určite bola, no nakoniec sme si z toho robili zábavu,“ spresnila Klára.

