Herečka Karin Qayumová (17), ktorá sa zviditeľnila v markizáckych Oteckoch, zavítala do Telerána, kde prezradila, prečo sa tak intenzívne začala venovať fitku.

Mladučká Karin sa vo veľkom pustila do cvičenia. Čo ju k tomu viedlo? „Odmalička som robila tri športy naraz, pochádzam zo športovej rodiny. Mamina, tatino aj brat športujú. Ja som robila plávanie, tenis aj gymnastiku. S plávaním som v roku 2020 skončila, lebo covid, porušili sa preteky a ja som veľa nakrúcala. Vždy som cvičila preto, aby som schudla, aby som bola najtenšia a potom, ako sme prestali točiť, povedala som si, že to idem skúsiť inak. Začala som cvičiť inak, aj som zmenila jedálniček. Beriem to ako psychohygienu, ako relax pre myseľ a záťaž pre telo. Naberám svalovú hmotu a teraz pred letom začnem rysovať,“ prezradila Karin v Teleráne.

Jedna z hlavný postáv v seriály Oteckovia Karin Qayumová sa ukázala v žiarivých ružových šatách. Zdroj: https://www.instagram.com/p/CazJDhEsQT8/

Herečka má na sociálnej sieti aj svoje aktuálne „svalnaté zábery“ z fitka, ktoré však podaktorých pobúrili. „Nič v zlom, ale také pekné dievča a takto sa zničí, hnus,“ reagovala jej istá Zuzka. Ona si však z týchto negatívnych komentárov ťažkú hlavu nerobí, ako sama povedala. „Je to občas drastické, veľa ľudí to pohoršuje, píšu mi, že som babochlap. Na tom nie je nič zlé, keď sa človek stará o svoje telo. Ak to niekoho pohoršuje, chápem, sto ľudí, sto chutí,“ dodala.