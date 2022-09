Rodená Ukrajinka Polina Babii nielenže fantasticky spieva, ale na pódiu sa pohybuje tak prirodzene, akoby sa na ňom narodila. Niet divu, že za svoj výkon dostala zlatý buzzer a dostala sa tak priamo do finále. Okrem postupu si vyslúžila aj obrovský standing ovation a množstvo pochvál. Najviac si však vážila slová Marty Jandovej, ktorá jej povedala, že svojím talentom môže urobiť mnohých ľudí šťastnými. „Bolo to veľmi príjemné počuť takéto slová od takej veľkej hviezdy, ktorá už niečo v živote dosiahla. Videla v živote už veľa kreatívnych vystúpení a som vďačná za slová, ktoré mi povedala,“ povedala pre joj.sk Polina.

Iba 13-ročná speváčka Polina z Ukrajiny totálne odrovnala porotu Česko Slovensko má talent. Zdroj: TV JOJ

​Hoci 13-ročné dievča nešetrilo úsmevmi a radosťou, pravdou je, že uplynulé mesiace neboli pre ňu a pre jej rodinu tie najšťastnejšie. Keď sa v jej krajine začala vojna, spolu s mamou a so sestrou sa presťahovali na Slovensko. Tu našli bezpečné útočisko, no jej otec musel ostať na Ukrajine. „Do Bratislavy a na Slovensko sme prišli pred tromi mesiacmi, s mamou a staršou sestrou. Sme tu dočasne, kým bude na Ukrajine vojna. Môj otec tu s nami nie je, ostal na Ukrajine a pracuje ako dobrovoľník. Som rada, že som tu a mám príležitosť vystupovať v Česko Slovensko má talent. Chcem sa poďakovať celému Slovensku a všetkým za to, že prijali Ukrajincov a pomáhajú im,“ hovorí speváčka, ktorá v sobotu večer úplne dostala celú porotu. Tá ju za to odmenila zlatým bzučiakom, ktorý ju posunul rovno do finále.

A keďže Polina pochádza z Ukrajiny, negatívne reakcie od divákov nedali na seba dlho čakať. "Výkon nie hodný zlatého buzzera. Ako spev celkom fajn, ale buzzer má dostať výnimočne dobré číslo a toto bolo také priemerné. Ale cieľ bol splnený - Ukrajina musí byť propagovaná a Slováci masírovaní," okomentoval jej priamy postup istý František. A pridala sa aj istá diváčka Patrícia: "A stavte sa že vyhrá! Lebo však "Ukrajina"."

"Vôbec si ten zlatý buzzer nezaslúžila. Len kvôli tomu, že je tam vojna, ju pretlačili do finále. Oveľa lepšie talenty sú tam než ona, napr. Old school brothers - ten buzzer si zaslúžili oni, našinci. Je to Československo má talent a nie svet hľadá talent. Aj na Eurovízii pretlačili tých ukrajinských raperov, porota len kvôli vojne. Ináč by o nich ani nezakopli a takto je to aj stou Ukrajinkou," hromžila istá Helenka. "Dosť sa mi nepáči ,že len za to, že je z Ukrajiny a povie srdcervúci príbeh, hneď zlatý buzzer. Na ten to veru nebolo," okomentovala to ďalšia diváčka Evka. Napriek tomu, že viacerí ľudia nesúhlasia s tým, že Polina priamo postúpila do finále, našli sa aj diváci, ktorí boli z jej spevu nadšení.