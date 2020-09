V markizáckych Extrémnych premenách sa v stredu predstaví Juliana Kužmová (28) z Vole. Brunetka sa zverila do rúk trénera Maroša Molnára, ktorý sa s ňou pustil do boja so 140 kilami. Tie sa začali na ňu lepiť, odkedy odišla od rodičov a keď neskôr porodila dieťa. Po narodení syna pribrala 20 kilogramov a jej váha sa šplhala vyššie a vyššie.

Juliana je mladá mamička, ktorá si veľmi dobre uvedomuje, že môže hovoriť o zázraku, že sa im narodil synček. Ona s manželom ale túži po ďalšom potomkovi. Lekári jej však povedali, že pokiaľ chce druhé dieťa, tak musí bezpodmienečne schudnúť. Sama citi, že sa synovi nevie venovať na 100 percent a chcela by, aby si Tomáško užil lepšie detstvo s aktívnou mamou. Juliana má obrovskú podporu v jej manželovi, ktorý je ale v nemilosti jej rodičov, pretože sú silne veriaci a jej muž je už raz rozvedený a preto nemohli mať svadbu v kostole.

Obézna 28-ročná Juliana sa dala na chudnutie. Zdroj: tv markíza

Juliana si uvedomuje, že si všetci o ňu robia starosti a naozaj by so svojou váhou mala niečo urobiť. Maroš, ako otec si nevie predstaviť, že by neviedol so svojimi deťmi aktívny život a tak dá Juliane šancu na lepší život. Ona je ale zhrozená, keď zistí, že jej váha je 140 kilogramov. S plačom sľubuje, že to dá do poriadku, pretože nechce, aby jej syn mal mamu, ktorá v 50-ke dostane infarkt. Juliana je sklamaná z jej katastrofálneho stavu. Sama priznáva, že si nemyslela, že je na tom až tak zle.

Podarí sa mladej mamičke vyriešiť rodinné spory a začať nový život? To uvidíte v ďalšej časti Extrémnych premien už v stredu večer o 20.30h na Markíze.

Vizitka Juliany:

Rodina: vydatá

Zamestnanie: materská

Pôvodná váha: 140 kg