Redaktorka Barbora Bodáková Zdroj: RTVS

Kedy ste sa rozhodli, že chcete pracovať ako redaktorka?

Bolo to ešte v detstve. Väčšina detí chodila po večerníčku spávať, ja som ešte vždy ostávala sedieť pred televízorom a s dedkom som sledovala večerné správy. Cez víkend som s ním zas pozerávala politické relácie. Myslím, že už vtedy bolo jasné, že sa uberiem touto cestou.

Prečo práve RTVS?

Pretože je to verejnoprávne médium a zbytočne nebulvarizuje. Naopak, myslí na ľudí, na ktorých možno iné média často zabúdajú.

Máte nejaký redaktorský vzor?

Mám a nemusím ani zachádzať ďaleko. Je to môj kolega, moderátor Ľubomír Bajaník. Myslím si, že slovenská spravodajská scéna nemá lepšieho moderátora. Ľubo srší profesionalitou, je rozhľadený a zároveň pokorný a ochotný vždy pomôcť.

Trúfate si aj na veľké kauzy?

Počas práce v RTVS som už mala možnosť okúsiť nejaké tie kauzy. Či už to bol súdny proces s obžalovanými z vraždy Jána Kuciaka a jeho snúbenice, rovnako tak rôzne zásahy NAKA. Zvyknem chodievať aj na Súdnu radu, kde sa často riešia sudcovia, ktorí boli v kontakte s Mariánom Kočnerom. A keďže v rámci televízie robím prioritne politiku, tak na našej politickej scéne sa vždy objaví nejaká kauzička.

Stihli ste už počas svojej práce v teréne zažiť niečo nepríjemné?

Nemyslím si, že som v teréne zažila niečo také nepríjemné, že by ma to napríklad odradilo od tejto práce. Samozrejme, niekedy riešim ľahšie témy, inokedy tie náročnejšie. Ale to je práca novinára. Musíme sa obrniť a mať na mysli, že práve my sme strážcami demokracie v našej krajine.

Akým kauzám a témam sa chcete počas svojej kariéry venovať?

Spomínala som, že v RTVS sa venujem prioritne politickým témam a pri nich chcem aj ostať. Politiku som mala rada od malička a na tejto scéne sa vždy niečo deje, a to novinára prinúti byť v strehu každý deň.

