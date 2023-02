Krásna misska s ideálnymi mierami je minulosť! „Už nehľadáme ideál krásy, hľadáme osobnosť! To je naša nová stratégia a vízia,“ uviedol riaditeľ súťaže Miss Slovensko Michael Kováčik na stretnutí, kde bolo predstavených 12 finalistiek nového ročníka. A ten bude prelomový. Na miery 90–60–90 zabudnite!

Aktuálny ročník Miss Slovensko je úplne iný. Hľadá sa totiž osobnosť a dievča, ktoré môže mať hocijaké miery. Do finálovej 12-ky sa totiž dostali aj modelky, ktoré reprezentujú kategóriu plus size. „Klasické súťaže krásy dlhé roky hľadali a predstavovali „kráľovné krásy“ a sú dlhodobo spájané s ideálnymi mierami. V súčasnosti však treba myslieť na subjektívny pohľad, pretože ideál krásy dnes už neexistuje,” uviedol riaditeľ súťaže Michael Kováčik.

Tlačová konferencia k Miss Slovensko 2023: Predstavenie 12 finalistiek súťaže krásy. Zdroj: TONY ŠTEFUNKO

Ten nám vysvetlil, že missky tento rok nemajú žiadne obmedzenia, čo sa týka výšky či váhy. Na miery 90-60-90 tak zabudnite! „Medzi dievčatami máme aktivistku pre Rómov, aktivistku za LGBTI+ komunitu. Máme tam dievčatá, čo sa venujú rôznym podcastom udržateľnej módy, zdravému životnému štýlu. Viedli sme s nimi dlhé pohovory, s každou sme sa poctivo bavili. Všetky sú krásne a sú vhodné pred kameru a fotoaparát," pokračoval Kováčik.

Zaujímavosťou je, že dievča, ktoré postúpi na finále Miss World, bude mať možno menšie šance uspieť. Čo na to riaditeľ súťaže? „Poviem to veľmi úprimne, vždy sme boli ako Miss Slovensko napred, či už z vizuálnej stránky alebo programovej. Ja tie svetové súťaže nejako neriešim, ale určite, keď dievčatá uspejú, budem rád. Ale pre mňa je dôležité, aby sme mali kvalitnú súťaž, program a aby dievčatá z našej súťaže niečo na Slovensku dokázali. Svetové súťaže nie sú pre mňa hlavným meradlom," hovorí.

„Viaceré dievčatá nie sú štíhle, máme rôzne typy postáv. Máme tam dievča, čo má cca 160 cm, jedna finalistka má nad 180 cm. Nemáme ani hranicu výšky. Jediné, čo sme po nich chceli, ich veľkosť, aby sme im vedeli objednať oblečenie – športové atď. Máme dievčatá, ktoré sú v modelingu v kategórii plus size. Majú teda rôzne veľkosti, rôzne tvary. To, čo sme chceli, diverzitu, tak to sme splnili," dodal.



