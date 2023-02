Nie je to tak dávno, keď sme písali, že si naštvané mamičky poriadne zgustli na Mirovi Jarošovi (44). Spevák mal totiž vo videoklipe farebné traky, čo mnohých rodičov pohoršilo. Verejne sa do neho pustili, že údajne propaguje LGBT komunitu a mieša do toho deti. Potom čelil kritike, že pýta veľa za lístky na koncert. Na jeseň 2022 sa nechutne obuli do jeho mamy pre jej zničené zuby. Tomuto je však definitívny koniec.

Miro Jaroš si podľa svojich slov na hejty na jeho osobu už dávno zvykol, no to, čo sa stalo nedávno, prekročilo všetky hranice. Ľudia sa totiž verejne posmievali jeho mame, ktorá, mimochodom, nedávno prekonala vážnu chorobu. „Niekto ma označil v komentároch pod článkom, ktorý vyšiel o mne a mojej mame, vraj: ,Miro, preboha, daj matke spraviť zuby, nech sa tu takto nevyškiera!' alebo ,Pani by sa mala nad sebou zamyslieť a nie vystavovať svoj chrup na verejnosti', písalo sa v ďalšom príspevku. Priznávam, že moja prvá reakcia po prečítaní bola, že do mňa vošiel hnev. Nádych, výdych... Potom si hovorím: V čom budem lepším človekom, ak to vrátim ďalším útočným komentárom? Nenávisť plodí nenávisť. Tu som sa zastavil..." zveril sa Jaroš v novembri 2022 so šokujúcim útokom na jeho rodinu.

Mamu Mira Jaroša nechutne dourážali. Zdroj: Instagram @jarosmiro

Prešli približne tri mesiace a všetko je inak. Miro si zbalil kufre a odletel na exotickú dovolenku – na ostrov Maurícius. A ako to býva u neho zvykom, so sebou zobral aj svoju milovanú mamu. Odtiaľ sa stihol pochváliť viacerými zábermi z ich dovolenky. „Šťastie,” napísal Miro k fotke, na ktorej pózuje spoločne s milovanou mamou na pláži pri krásnom koňovi. No a pozornému oku neunikol jeden zásadný detail. A tým je žiarivý úsmev jeho mamy. Tá sa totiž pýši novými zubami. Speváka zrejme nakopli posmešné komentáre ľudí z jesene 2022, keď mu viacerí vytýkali, prečo mamine nedopraje nový chrup.



Prečítajte si tiež: