Už sa začína valiť špina. Nabúchaný Rambo Miro sa hneď na začiatku Farmy zblížil so Stankou. Oslovujú sa zlatko, miláčik a bleskovo vytvorili prvý párik v šou. Netrvalo dlho a jeho ex, s ktorou má dcéru, mu poslala štipľavý odkaz!

Fitnestréner Miro o sebe na začiatku prezradil, že je rozvedený a doma má 10-ročnú dcérku. Tvrdil, že sa v láske sklamal a do oka mu okamžite padla sympatická blondínka Stanka. Tá jeho sympatie opätovala a v šou sa od seba nevedia odtrhnúť. Neustále sa hladkajú, pusinkujú, objímajú a správajú sa k sebe ako zamilované holubičky. Na všetko sa však pozerá jeho ex a matka ich dcéry Sisa, ktorá mu poslala štipľavý odkaz.

Miro a Stanka sa zblížili hneď na začiatku Farmy a odvtedy sa od seba nevedia odtrhnúť. Zdroj: TV Markíza

„Keby ťa bodol do stredu tvojho… To, čo tam stváraš od prvej časti je na zvracanie. Dcéra je veľmi pyšná na teba. Len sa vráť a uvidíš,” napísala pod jeho fotku. „Samé zlatko, miláčik atď. Stačilo mi,” pridala sa jej známa. „My tu tiež máme dosť. S pekáčom medzi oči dostane,” pokračovala jeho rozzúrená ex. Fanúšikov šou zaujímalo, či táto naštvaná žena je skutočne jeho bývalá manželka. „Nie som jeho exmanželka, neboli sme manželia, to napísali blud. Ale máme spoločnú dcéru, o ktorej rozprával,” vysvetlila Sisa a pokračovala ďalej. „Tu vo Veľkej Británii má priateľku, s ktorou žil posledné mesiace. Takže nás to prekvapilo, čo robí a hovorí. Dcéra je smutná z neho. Má skrat v hlave. Robí šou a Stanka si aspoň môže po ňom húkať. Národ má zábavu,” dodala.

