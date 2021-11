Informáciu potvrdili pre Sportnet členovia vedenia klubu. Pašek bol podľa spomínaného portálu vo štvrtok večer nezvestný, o deň neskôr ho našli obeseného. Stalo sa tak iba dva dni po tom, čo v tom istom klube zomrel mladý útočník Boris Sádecký ( † 24). Telo Pašeka ml. bolo nájdené na Kolibe.

Miriam je z jeho smrti šokovaná. Zdroj: anketa OTO

Z jeho dobrovoľného odchodu na druhý svet je v obrovskom šoku aj jeho bývalá priateľka Miriam Kalisová. Dvojica sa dali dokopy v júli 2017. Odvtedy neustále zapĺňala sociálne siete zamilovanými fotkami s popiskami ,,Moja žena“ a ,,Môj muž“. Spoločne boli na niekoľkých dovolenkách a pravidelne chodili na futbalové zápasy do Barcelony. Raz sa dokonca Miriam pochválila dresom, kde mala napísané Pašeková. Bývalý hokejista ju len po pár týždňoch randenia zoznámil aj s milovanou babkou Irmou. Ich vzťah však dlho netrval. V máji 2018 sa rozišli. No ako obaja vtedy povedali, ostali kamarátmi. Jeho náhla smrť Miriam prudko zasiahla. Nedvíha telefón a na sociálnej sieti zverejnila video ,,Stále niekde v kútiku duše verím, že to nie je pravda. Takto si ťa chcem navždy pamätať. Nikdy nezabudnem, ako si mi na prvom rande zaspieval pod Michalskou bránou. Ešte pred týždňom si bol plný života. Nerozumiem, ale rešpektujem. Odpočívaj v pokoji," napísala Miriam k ich spoločnému videu.