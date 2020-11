Dominika Mirgová (28) je mamou 5,5-ročného syna Petra. Na druhé dieťa sa zatiaľ necíti, čo priznala aj verejne, no ten štýl, akým to prezentovala, si mohla odpustiť.

Mirgová sa venuje spevu a rodine, ktorú neplánuje rozšíriť. „Stále sa ma ľudia pýtajú na druhé dieťa. Tak tu je! Ďakujem, ďalšie neprosím. Aspoň je doma kopa zábavy v týchto ťažkých časoch,“ napísala Mirgová k fotografii, na ktorej leží nahá a na ramenách jej stojí pes dalmatínec. Speváčka však výrokom, že druhé dieťa nechce, vytočila viaceré ženy, ktoré by chceli potomka, no nedarí sa im.

„Ďakujem, ďalšie neprosím,“ troška necitlivé voči ženám, ktoré by chceli mať a nemôžu. Tá veta sa mi zdá skôr ako vyjadrenie o tom, že ďalšie dieťa by ti prekážalo. Alebo, že by si ďalšie nezvládla. Niekedy treba premýšľať nad tým, čo kde môžem povedať,“pustila sa do nej istá fanúšička Kristína.

Dominika Mirgová Zdroj: Instagram