Už počas prvej vlny koronakrízy, keď sa na niekoľko mesiacov zavreli divadlá, štadióny a iné kultúrne inštitúcie, žiadali umelci pomoc od predsedu vlády. Situácia sa síce pred letom upokojila, no v septembri udrela druhá vlna a opatrenia sa od 1. októbra opäť drasticky sprísnili. Herci opäť nevedia, čo s nimi bude a čo ich čaká. Ministerka kultúry Natália Milanová aj preto prijala pozvanie do rádia. Moderátor Braňo Závodský sa však toho veľa nedozvedel.

,,Na jednej strane podľa hygienikov platí zákaz hromadných podujatí s viac ako 50 ľuďmi. Na druhej strane sú však prevádzky nútené obmedziť predaj vstupeniek tak, aby medzi obsadenými miestami ostalo jedno miesto neobsadené, pričom sekvencia obsadenia miest musí v radoch alternovať alebo nechajú medzirad voľný. A teraz nám vysvetlite, lebo kiná, divadlá, kluby nemajú zdanie, koľko vlastne tých lístkov môžu predať? Hovoríte, že 50 ľudí maximálne, na druhej strane zase, že obsedadlo, a to môže byť v obrovských sálach aj 150 až 200 ľudí,“pýtal sa jej moderátor.

Ministerka kultúry Natália Milanová a Braňo Závodský. Zdroj: expres.sk

"Úrad verejného zdravotníctva, keď vydával toto opatrenie, tak to nekonzultoval s ministerstvom kultúry, takže... je to stále také nejasné...,“ostala v úzkych ministerka. ,,Tak čo majú robiť???“nedal sa odbiť Závodský. ,,Je to rozpor... My sa budeme ešte musieť na to pozrieť. Budeme sa na to pýtať, ako to je. Zistíme odpoveď,“habkala ministerka na jeho nástojčivé otázky. Umelci po tomto rozhovore ostali ešte viac nahnevaní. „Ja ani neviem, čo na to povedať. Natália Milanová - ministerka kultúry, nechcete sa na to už vykašľať a prenechať svoje kreslo niekomu, koho bude predseda vlády a minister financií rešpektovať a brať vážne?“napísala Wanda Hrycová na sociálnej sieti. Pod jej príspevkom začali pribúdať ďalšie komentáre.

Wandu Hrycovú trápi aktuálna situácia. Zdroj: EMIL VAŠKO

„S ňou, žiaľ, nekonzultuje, zdá sa, nikto nič, ak si pamätáte, toto ministerstvo nikto nechcel a toto je presne výsledok. Stále však neviem pochopiť, prečo majú takú obrovskú skupinu ľudí/osudov úplne v paži, keď peniaze na kompenzácie sú,“reagoval Tomáš Yxo Dohňanský z kapely HEX.

„Stelesnenie nekompetentnosti a nemohúcnosti,“ pridala sa scenáristka Danica Hričová a ticho neostala ani herečka Andrea Karnasová: „Táto pani, ktorá je tam omylom, by sa mala vrátiť tam, odkiaľ prišla a robiť niečo, čo jej je bližšie a v čom vyniká a vyzná sa! Obávam sa, že kultúra to nebude. Už nedokážem nereagovať! Toľko nekompetentnosti, alibizmu a neschopnosti som dávno nezažila a to tu už bolo kadečo,“ dodala.