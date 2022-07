Kedysi sme medvede obdivovali iba v dokumentárnych filmoch, dnes už ho nemáte problém stretnúť dokonca pred bytovkou. Turisti a ľudia žijúci blízko pri lesoch sú zúfalí a niektorí už rovno hovoria o ich strieľaní a schvaľujú pytliactvo. „Konflikty v tomto období súvisia oveľa viac s vodiacimi medvedicami ako so samcami. Platí teda, že sa treba vyhýbať neprehľadným terénom, upozorniť na seba zvukom, nepúšťať psa z vôdzky a podobne. Pytliactvo a otravy sú, samozrejme, nelegálne a zvyšujú riziko napadnutia človeka, pretože postrelený medveď môže byť naozaj nebezpečný,” prezradil nedávno pre náš denník ekológ a ochranca Erik Baláž.

Medvede sa čoraz viac približujú k ľuďom a smetiakom. Zdroj: Koperová Eva

Podpredseda banskobystrického samosprávneho kraja Roman Malatinec je napr. presvedčený, že pomôcť môže iba regulovaný odstrel. Baláž si to však nemyslí: „Odstrel nemusí byť efektívnym riešením, existuje na to množstvo príkladov aj zo Slovenska. V Demänovskej doline bolo v 90. rokoch 20. storočia množstvo konfliktov s medveďmi, vrátane napadnutí. Medvede sa tam pravidelne lovili, no nepomohlo to. Nakoniec sa zlepšil manažment odpadu a konflikty zmizli.”

Určite majú viacerí v živej pamäti dva útoky v Podpoľaní z mája tohto roku i na prípad medvedice z apríla v Nízkych Tatrách. Túra z Trangošky na Štefánikovu chatu sa v tom čase stala pre turistov poriadne nebezpečným dobrodružstvom. Zásluhu na tom mala trojročná medvedica, ktorá naháňala ľudí v očakávaní potravy. Predvádzala sa pred kamerami a liezla po autách. „Bola to 60 kilová medvedica. Po jej útokoch na turistov sme sa rozhodli usmrtiť ju," prezradil vtedy pre televíziu JOJ Jaroslav Slašťan zo Zásahového tímu pre medveďa hnedého. „Šťastie” na ňu mal vtedy aj reportér JOJ-ky Jozef Kubáni, keď medvedica natrafila na auto s ich štábom. Pár dní na to bola zneškodnená na ceste medzi Trangoškou a Tálami. Zaujímalo nás, čo si o tejto téme myslí milovník Tatier Jožo Kubáni. Súhlasí s ich odstrelom?

