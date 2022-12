Libuška Šafránková prišla do nemocnice v pondelok 7. júna 2021. V utorok absolvovala náročný zákrok. Libuškin jediný syn Josef Abrhám ml. (44) následne v stredu webovej stránke CNN Prima News potvrdil to najhoršie – jeho maminka v stredu ráno zomrela. Ani on nechcel byť viac konkrétny. Podľa informácií českého Aha! to však zrejme malo súvisieť s vážnymi zdravotnými problémami spôsobenými prekonanou rakovinou pľúc. Prijatá bola totiž v pavilóne A6, kde sídlia onkologická klinika, klinika tuberkulózy a respiračných ochorení a centrum pľúcnej endoskopie. Podľa ďalších informácií Aha! v poslednom čase opäť dochádzala na chemoterapie a mala veľké problémy s dýchaním. Milovaná Popelka tak posledné mesiace dosť trpela a vážny zdravotný stav ju poriadne potrápil.

Diváci tvrdia, že Šafránková bola najkrajšia televízna princezná. Zdroj: archív

To potvrdila vtedy aj jej kamarátka spisovateľka Markéta Lukášková. ,,Občas sa zmienila, že musí ísť do nemocnice na vyšetrenie a že se uvidí, ako to dopadne. Ale brala to s humorom. Mne z toho vždy išiel mráz po chrbte, ako si zo smrti robila srandu," napísala na sociálnej sieti Lukášková a pokračovala: „Naposledy sme spolu hovorili na jeseň, na dušičky. Hovorila, že posledné výsledky nedopadli dobre, ale že už na liečbu kašle, že jej to nerobí dobre. Bola ale optimistická a zmierená.”

So spisovateľkou si ževraj počas posledných troch rokov pravidelne volávali. „Vždy sme sa zakecali aj na 40 minút a ,,plácaly pátý přes devátý", ona mala ten nenapodobiteľný zvonivý smiech, veľmi pekne hovorila o rodine a ako sa o ňu rada stará," pokračovala v spomienkach na Libušku Šafránkovou.

