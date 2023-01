Denisa Nesvačilová musí byť šťastím bez seba. Podľa českého portálu eXtra.cz si ju Petr Kolečko chce vziať. „Petr a Denisa si už čoskoro povedia svoje áno. Už majú termín. Sú naozaj zamilovaní. Petr je do Denisy blázon,“ prezradil ich zdroj.

Tlačová konferencia k predstaveniu televízneho seriálu "Iveta" v Bratislave. Na snímke Petr Kolečko, Marcel Grega a Jan Hřebejk. Zdroj: EMIL VAŠKO

A to ešte pred koncom roka 2022 vyzeralo, že sa nadobro usadí s modelkou Anetou Vignerovou, s ktorou má syna Jiříka. Pár sa po rozchode k sebe na čas vrátil a scenárista sa dušoval, ako je šťastný, že sú opäť pohromade ako rodina. Ale znovu nájdená láska trvala iba do tej chvíle, než Aneta zistila, že rovnaký vzťah udržuje Petr aj s herečkou Nesvačilovou. A bol koniec. „Petr si ju v skutočnosti nikdy zobrať nechcel,“ tvrdí zdroj eXtra.cz.

Seriál Iveta Zdroj: TV JOJ

Kolečko a Nesvačilová ale o svojich plánoch zatiaľ mlčia. Jediné, čo herečka prezradila, je, že sa sťahuje do nového bytu. „Mám nový byt, upratujem krabice a každý deň myslím na to, že je lepšie vyhorieť, než sa sťahovať,“ povedala pre Super.cz Denisa. Či sa ale jedná o nové hniezdočko lásky s Kolečkem, neprezradila. A práve jehou ex, Anetou Vignerovou, sa inšpiroval pri písaní scenára k minisérii Iveta. ,,Inšpiráciou bola Aneta Vignerová, s ktorou mám dieťa, teraz už teda moja expriateľka... zrejme... Ona mala taký príbeh ako také tie dievčatá z vylúčeného prostredia, ona je z Havířova, ktorá sa dostala do toho nášho veľkého modelingu. Toto bol len taký základ a ďalej sme si príbeh tej postavy už sami vymysleli," povedal scenárista pre Jojku.

Prečítajte si tiež: