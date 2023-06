Posledná rozlúčka sa konala včera v bratislavskom krematóriu. Medzi prvými smútočnými hosťami boli jej exmanžel – akademický maliar Ondrej Zimka – a dcéra Milina Zimková. Milka pravidelne navštevovala výstavy, na ktorých vystavovali aj jej deti Ondrej či Milina, ktorí išli v šľapajach svojho otca Ondreja Zimku. Zbohom jej prišli dať speváčka Marcela Laiferová, režisér Juraj Nvota, bývalý prezident SR Ivan Gašparovič či Jozef Oklamčák s manželkou.

"Pán Ivan Gašparovič je dlhoročný kamarát s rodinou herečky Milky Zimkovej. Dobre sa pozná s jej exmanželom Ondrejom, aj synom Ondrejom a dcérou Milinou. Spolu sa navštevovali, pán Gašparovič rád chodí na ich vernisáže, na jednej bol aj nedávno a rovnako aj oni chodievali občas do Prezidentského paláca. Sú roky dobrí kamaráti," prezradil nám Marián Parkányi, niekdajší riaditeľ sekretariátu exprezidenta SR Ivana Gašparoviča. A hoci sa s umelkyňou prišlo rozlúčiť veľké množstvo ľudí, známe tváre by ste zrátali na jednej ruke. Dokonca... z hercov sa neukázal nikto.

Herečke prišli dať zbohom Ivan Gašparovič aj Marcela Laiferová. Zdroj: Emil Vaško

Neprišla ani jej filmová dcéra Pavlínka. ,,Nie, bohužiaľ, časovo mi to nevychádzalo,” povedala nám Michaela Čobejová, ktorá si Pavli zahrala v druhom pokračovaní s názvom … kone na betóne. Medzi smútočnými hosťami chýbal aj Milkin filmový zať Ľubomír Paulovič. ,,Vôbec som nevedel, kedy a kde to je. Keby som vedel, určite by som išiel, ale odkedy som sa dozvedel, že zomrela, každý deň za ňu zapaľujem sviečku a takto na ňu spomínam,” reagoval s tým, že sviečku nezabudol zapáliť ani v deň jej rozlúčky.

Posledná rozlúčka s Milkou Zimkovou v Bratislavskom krematóriu. Zbohom jej prišli dať aj Jozef Oklamčák s manželkou. Zdroj: Emil Vaško

"Úprimne vám poviem, veľmi som si nevšimol, kto všetko prišiel/neprišiel na pohreb. Ale ak je to naozaj tak, že z hercov neprišiel nikto, som z toho prekvapený rovnako ako som bol na nedávnom pohrebe Juraja Jakubiska v Prahe, keď zo Slovenska na jeho pohreb nikto neprišiel. To sú iba výhovorky, keď niekto povie, že nikto ma nepozval. Na pohreby sa nepozýva! Kto sa chce rozlúčiť s niekým blízkym, tak si čas nájde!" povedal nám sklamaný Jozef Oklamčák.

