Milionár a ,,šéf Tatier" Igor Rattaj ukázal dcéru: POZRITE, ako sa ohákla do Karlových Varov

Rataj je okrem podnikania známy tým, že vždy, keď sa točia filmy v Tatrách, príležitostne si v nich ochotne aj zahrá. No a to, že filmová kultúra ho stále láka, dokázal aj tieto dni, keď sa vybral na festival do Karlových Varov. Spoločnosť mu robili manželka i dcéra. „Toľko som na sebe nemal oblek, ani nepamätám,” zveril sa známy finančník Rataj na svojom Instagrame a priložil aj pár záberov. Na jednom z nich pózuje s milovanou manželkou, ktorá sa ukázala v zamatových šatách s odhalenými ramenami.

Igor Rattaj s manželkou. Zdroj: MATEJ KALINA

Ďalšia snímka ho zachytáva s dcérou, ktorá sa predviedla v saténových krátkych šatách a na nohy si obula luxusné topánky značky Valentino, ktorých cena sa pohybuje okolo 750 eur. Treba uznať, že z nej vyrástla skutočne krásna žena.

