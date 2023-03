Miliardár Richard Chlad má doma poriadnu šelmu! Krivky svojej lásky s hrdosťou vystavil na sociálnej sieti, keď pred pár dňami zdieľal Aničkinu fotku z postele, kde bola úplne nahá. Jeho budúca manželka si na zábere zakrýva prsia rukou, pričom ukázala nahý zadok. „Tak ja už zase týždeň nežeriem! Richard, zakážte to, Anna predsa musí mať na to zbrojný pas. Do vrecka strčí aj osemnásťročné ženy... A bez filtrov,“ hodnotila dcéru nezabudnuteľnej Blaženy z trilógie Slunce, seno... Veroniky Kánskej (55) jedna z fanúšičiek.

Anna Mária sa onedlho vydá za známeho českého zámožného podnikateľa Richarda Chlada. Zdroj: archív NMH

„Tie premudrované osemnástky väčšinou bývajú hlúpe ako.... Úprimne sa nečudujem, že ich nikto nechce,“ reagoval miliardár, ktorý je do svojej partnerky úplne zbláznený.