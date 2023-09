Autentické lokality natáčania, kostýmy či vizáž hercov. Aj tieto faktory môžu za neutíchajúci šum okolo filmu MIKI, ktorí by mal do kín prísť v máji budúceho roka. Obávaného bosa Mikuláša Černáka stvárni vynikajúci Milan Ondrík. „Mal som možnosť dvakrát sa s Mikulášom Černákom osobne stretnúť. Navnímal som jeho intonáciu či gestá. Pre postavu som nabral svalovú hmotu, nechcel som všetko nechávať na masky či kostýmy,“ opísal niečo málo zo zákulisia natáčania herec, ktorý vo fitku trávi dlhé hodiny.

Príznačné pre Černáka boli aj drahé zlaté šperky a hodinky.Tieto nechýbali ani na rukách Milana Ondríka. Scéna nehoda jeho brata Vladimíra (Michal Kubovčík), ktorý zomrel pri dopravnej nehode. Zdroj: joseph MARCINSKY

Už je taký ,,napumpovaný”, že mu aj kolegovia píšu, že ho takmer nespoznávajú. Okrem svalovej hmoty, ktorú nabral, zmenil aj svoj imidž a začal hrdo nosiť ikonické fúzy. „Pre prácu,” odpovedal na kopiace sa komentáre o svojom novom tele.



Ondrík musel kvôli úlohe hlavnej postavy Mikuláša Černáka nabrať svaly. Zdroj: Instagram/@cyrilpazitny

No a Milan Ondrík vo štvrtok podvečer potešil hlavne všetky svoje fanúšičky, keď svoje vymakané telo predviedol na Instagrame v plnej paráde. Herec na fotke leží v luxusnej posteli celkom nahý a svoje intímne partie má ľahko prekryté iba perinou. „Život je iba sen, ale aj sen môže byť život!” napísal k fotke Ondrík, ktorá za pár minút nazbierala stovky lajkov. Po krátkej chvíľke však kontroverzný záber zmizol. Prečo?

Milan Ondrík stvárnil v seriáli Iveta homosexuálneho návrhára. Úlohu zvládol bravúrne. V skutočnom živote roky žije po boku hereckej kolegyne a vychovávajú spolu 3 deti. Zdroj: TV JOJ

„Je to súkromná fotka z natáčania, preto som ju zmazal. Nerád by som hovoril o niečom, čo sa ešte nenarodilo,” uviedol herec. Mnohí jeho fanúšikovia si však túto pikantnú fotku stihli uložiť skôr, ako ju herec zmazal, a poslali nám ju do redakcie. Už teraz je jasné, že diváci sa majú na čo tešiť…

