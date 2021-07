Milana Lasicu ženy milovali. Bol galantný, vzdelaný a v každej situácii pravý gentleman. No len tri dámy ho v živote najviac ovplyvnili. Jednou z nich bola mama Edita.

Edita Weselá

Pani Weselej mnohí hovorili aj Lasicová, no keďže bola druhýkrát vydatá, volala sa inak ako jej známy syn. Dcéra Milana Lasicu Hana vo svojej knihe opísala, ako vyzeralo otcovo detstvo. V knihe spomína aj to, že jeho otec sa rád pozrel na dno pohárika, a keďže mama chodievala často do spoločnosti bez neho, nevyhla sa ani mimomanželským románikom. „Raz ma otec vzal na Gorkého ulicu, kde býval staviteľ Matej Weselý, neskôr mamin druhý manžel, a čakali sme, kým mama vyjde z jeho domu,“ priznáva v dcérinej knihe sám Lasica na margo maminých nápadníkov. Z týchto zážitkov mal malý chlapec v hlave poriadny zmätok. „Toto všetko na mňa vplývalo tak, že keď som bol večer sám doma, bál som sa, že sa už rodičia, najmä mama, nevrátia,“ opisuje ťažké chvíle kniha jeho dcéry Všetko o mojom otcovi.

Edita Weselá († 92) totiž nemala problém nechať svojho syna samého a ísť sa zabávať. Jedna z takýchto príhod sa stala, aj keď bol Milan Lasica so svojou mamou v Tatrách. V noci sa zobudil na to, že mu je zle, no mama v izbe nebola, hoci mu sľúbila, že ostane pri ňom. Priznáva, že tieto udalosti ho traumatizovali. Druhého manžela si Lasicova mama zobrala ešte v ten istý rok, ako sa rozviedla. Matej Weselý bol presne taký muž, po akom túžila. „Mama žila s Weselým v malej garsónke, takže si ma nemohla vziať k sebe. Vzdala sa ma, čo bolo vtedy netradičné…“ spomína v knihe. Napriek tomu, že detstvo a dospievanie mal náročné, na svoju mamu nikdy nepovedal krivé slovo a veľmi si ju vážil. Ešte pred jej smrťou ju on a jeho druhá manželka Magda pravidelne vodili aj do spoločnosti. Pani Edita zomrela v roku 2007 vo veku 92 rokov.

Zora Kolínska

Nie každý si pamätá, že Milan Lasica mal dve manželky. Jeho prvou ženou bola speváčka Zora Kolínska, ktorú si zobral v roku 1962, keď mal len 22 rokov. Svadbu mali v deň jej promócií na VŠMU. Na veselici nechýbal ani Kolínskej brat Ctibor. „Veľmi ju chcel, bol do nej zamilovaný. Zo začiatku Zora nejavila veľký záujem, ale jeho dvorenie prijímala. Bol natoľko vytrvalý, že ju nakoniec presvedčil svojím intelektom,“ prezradil v minulosti Kolínsky. Samotný Lasica to videl trochu inak. „Vlastne som sa nechcel ženiť, ale hanbil som sa to povedať.“ Na ženbu sa cítil primladý, ale zdalo sa mu veľmi neslušné cúvnuť. So Zorou nemali deti a umelec priznal, že to bol práve on, kto nechcel potomstvo. Manželstvo im vydržalo 8 rokov.

Magda Vášáryová

Magda a Milan sa spoznali vďaka jej sestre Milke Vášáryovej ešte zamlada. Zo začiatku boli iba známi. Navyše, Milan videl v Magde najmä mladšiu sestru svojej spolužiačky. "Prvýkrát sme sa stretli, keď mala trinásť rokov. Bol som spolužiakom jej sestry Milky,“​ rozpamätával sa herec. „Poznali sme sa odjakživa, ale nikdy som sa nezamýšľala nad prvým pohľadom a nejakým iskrením,” spomínala podobne aj Magda. ,,Bola som mladšia a vždy som ho pozdravila: Dobrý deň, pán Lasica! A on mňa: Servus, Adika! Toto trvalo do mojich skoro tridsiatich rokov. Vykala som mu a on mi tykal.“ „Postupne som sa do nej zamiloval, ale dlho som sa hanbil dať jej to najavo,“ spomínal ďalej Lasica. Keď sa brali, nemali ani obrúčky, tie im požičala herečkina mama. Pri Magde si bol už istý, že si chce založiť rodinu. S bývalou političkou boli spolu od roku 1980 a Magda pri ňom stála do posledných chvíľ. Spolu majú dcéry Hanu a Žofiu a vďaka staršej Hane sú aj dvojnásobnými starými rodičmi.

