Všetko to vzniklo z humornej situácie, kde Eňa Vacvalová spomínala upratovanie a ako nemá rada bordel. „Počúvaj, to vyzerá, že ťa to veľmi baví. Nechceš mi každý týždeň zájsť na 5 hodín upratovať?“ ponúkol jej pracovnú príležitosť Kňažko. „Tak za 12 eur na hodinu možno by som aj išla,“pokračovala s humorom Vacvalová. „Dobre, platí,“ potvrdil Kňažko.

Milan Lasica v relácii Sedem. Zdroj: tv joj

Zamiešal sa do toho Lasica: „A to jej bude stačiť, 5 hodín upratať ten dom?“Kňažko sa zasmial: „Tak na kuchyňu to možno aj stačí.“Do vtipnej situácie sa ešte pripojila Feldeková. „Dobre, tak Eňa ti bude chodiť upratovať a ja rozhadzovať,“reagovala na záver Oľga.