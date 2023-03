Junior si okamžite získal obrovský počet fanúšikov. Na parkete podáva skvelé výkony a vidieť, že je za tým obrovská drina na tréningoch. Nesnaží sa to uhrávať na zábavu a komické čísla, on predvádza naozaj kvalitný tanec. O to trpkejšie bolo, ako nízko ho v druhom kole porota ohodnotila.

Aj v druhom kole Let´s Dance podal Junior skvelý výkon. Zdroj: TV Markíza

No kým viacerí jeho kolegovia náročnú nedeľu v pondelok ráno dospávajú, teda okrem vypadnutej dvojice, ktorá musí ísť do Telerána, on príde po prenose domov a spí iba tri hodiny. Dôvod? O šiestej ráno už sedí za mikrofónom vo Fun Rádiu a spolu s Marcelom Forgáčom moderuje ich rannú šou. Ako to vôbec zvláda? „Nezvládam to (smiech). Ale nie. Poviem vám to takto, že buď mám strašne rád moju prácu v rádiu, alebo mám prísnych šéfov vo Fun Rádiu. Je to celé neviditeľné a celé o tom, že mám doma neuveriteľnú manželku, ktorá drží celú domácnosť a vytvára ten moment, že keď prídem z Let's Dance, tak mám ustlané tak, aby som si aspoň na tie tri hodiny pospal a išiel do ranného vysielania. A ten servis, ktorý ona dáva, to zázemie, to je neskutočné. Obe moje dievčatá podriadili svoje fungovanie tomu, aby som mohol snívať. Pretože v Let's Dance si plním sen a ony to musia odmakať,” priznal nám Junior.

Nemohol si však za seba aspoň v pondelok ráno nájsť záskok? „Áno, ale to sú veci, že moji šéfovia taktne mlčia pri tejto téme. A ja som nejako explicitne nehovoril, že neprídem do vysielania, aj keď je to teraz možno počuť na hlase, že som unavený. Ale mám rád svoju prácu, trošku mi to lichotí, že to zvládam, že sa teším, že to nie je na odpadnutie, a druhá vec je to, že tréningy, ktoré máme, tak dovolím si tvrdiť, že som teraz v kondícii, v akej som dlho nebol! Nepamätám si takúto kondíciu, aj tréningovú aj logistickú, aj to ranné vstávanie,” pokračoval poriadne unaveným hlasom. Nemá však potom jeho nevyspatosť vplyv na namáhavé tanečné tréningy?

Junior do noci tancuje v Let´s Dance a o šiestej ráno už sedí v rádiu. Zdroj: Instagram zimnykoval

„Ak si odmyslíme kruhy pod očami, že to Radke neprekáža, tak nie. V pondelok mávame taký ,šliapací tréning' - trénujeme tanec a prechádzame si kroky, to je taká nepopulárna robotická časť. Ľavá noha vpred, pravá strana, prekrížiť, vzad, prehodenie váhy na ľavú nohu atď... kde neriešime držanie tela, ale to, aby sa choreografia dostala do hlavy. Učím sa prvky, ako idú za sebou - to je náš pondelkový tréning. Od utorka už Radka sprísňuje hlas a naberá otáčky, v stredu je to už nemilosrdné (smiech). Potom vo štvrtok mi už hovorí Milan, a to je zle (smiech). V piatok si na mieste v Inchebe ,ošaháme' parket, lebo je trošku iný ako v tanečnej škole. V sobotu sa nakrúca dokrútka alebo sa cvičí spoločný obraz, potom je voľno a v nedeľu už nacvičujeme na priamy prenos celý deň,” opísal nám celý jeho týždenný „zabijácky” program. A do toho každodenné ranné vysielanie. Nebojí sa kolapsu?

„Nebojím sa. By ste sa čudovali, ale Helenka Krajčiová chodí na divadelné zájazdy, v pondelok ráno bola o 6. hodine so psíkom, Rišo Autner mi hovoril, že vstáva na 6.00. Ten pondelok je to u mňa výnimočné. Od momentu, keď som sa dozvedel, že mám ísť do Let's Dance, podriadil som tomu prípravu, aby mi vydržali kolená, manželka mi kúpila kolagén (smiech). Mám z toho aj peknú pleť - žartujem (smiech). Môj unavený hlas nie je z toho, že po prenose sme ostali v bare a vypili polovicu baru (smiech) a s rockovým paroháčom som išiel do rádia, to nie! Nie som v tomto smere punker, ale nudná bábovka, ale v tom pozitívnom zmysle,” dodal.

