Milan Varga (25) prešiel počas roka úžasnou premenou. Ani raz nepovedal, že to nedokáže a každý cieľ v Extrémnych premenách splnil. Po šou schudol ešte ďalšie kilá a konečne sa dočkal plastickej operácie, ktorú musel chirurg pre pandémiu presunúť.

Milan ešte predtým, ako začal boj s chudnutím priznal, že kilá si nazbieral po období, keď sa rozviedli jeho rodičia a on cítil prázdnotu. Tú sa snažil zajesť. Vážil neuveriteľných 175 kilogramov. Od 12 rokov bral tabletky na tlak a doslova v hodine dvanástej sa ocitol v správnych rukách, aby to zmenil. Prihlásil sa do šou Extrémne premeny a darilo sa mu excelentne. Mladík od konca šou, keď sa nakrúcalo, schudol ešte ďalších 10 kg a dnes váži 89.

Milan z Extrémnych premien vážil 175 kíl. Zdroj: tv markíza



K dokonalosti mu chýbala už len plastická operácia, ktorú mu však museli pre pandémiu presunúť. Pred pár dňami sa však konečne dočkal. Prvého októbra ho konečne operovali. „Zákrok trval päť hodín. Cítim sa už lepšie. Bolesti ešte trošku sú, ale minimálne. Pomaly už aj chodím. Nosím sťahovací pás, v ktorom sa pohybuje ťažšie, ale zvykám si. V prvom rade sa teraz plánujem zotaviť, a potom samozrejme, začať znova cvičiť,“ prezradil Milan pre markiza.sk. Ten už aj vie, čo po zotavení zrealizuje. „Na rande som ešte nebol. Kým som nepodstúpil operáciu, tak som nič nepodnikol, ale keď sa zotavím natoľko, že už pohyb nebude problém, tak určite pôjdem,“ dodal.