Vašu postavu najprv hral Roman Luknár. Prečo tá zmena?

- Áno, pôvodne ju hral Roman. Mal odtočené nejaké 3 – 4 dni. Mňa do rozbehnutého vlaku oslovil režisér Michal Kollár. Vyžiadal som si scenár, ktorý som si prečítal a povedal som si, toto by stálo za to, aby som do toho išiel.

A čo sa stalo, že nemohol ďalej nakrúcať?

- Zranil sa na pľaci, boli tam nejaké problémy s chrbticou. Už mal dlhodobejšie problémy. Bol rád, že idem ja do toho.

Ako ste sa vžili do svojej postavy únoscu?

- Nie je jednoznačne negatívna, ale ani pozitívna. Ide do akcie s úmyslom očistiť meno syna, ktorý bol neprávom obvinený ako pilot havárie vojenského lietadla. Negatívny rozmer nastane v momente, keď okrem ministra obrany do toho zatiahne aj celé oddelenie kardiochirurgie aj s personálom, ktorí s danou vecou nemajú nič spoločné. Vystaví ich riziku.

Premiéra slovenského seriálu "Ultimátum" v Bratislave. Na snímke Diana Mórová, Milan Bahul a Peter Kočiš. Zdroj: EMIL VAŠKO

Nakrúcanie bolo celkovo veľmi náročné. Ako ste to zvládli?

- Fyzicky to bolo veľmi náročné. Dal som si do zmluvy, že budem točiť maximálne 12 hodín. Niektorí točili aj 16 hodín. V rámci zachovania zdravia, nervov a vôbec ďalšej mobility som sa po 12 hodinách točenia poďakoval a išiel som si domov oddýchnuť, aby som na druhý deň pokračoval. Fyzická záťaž však nebola tá najťažšia. Stačí sa dobre vyspať.

Čo bolo najťažšie na vašej postave?

- Bizarné na tejto postave bola obrovská psychická záťaž, lebo vpadol do niečoho, dostal sa do situácie, s ktorou vôbec nepočítal a musí hystericky reagovať na každý impulz. A na to nie je školený, nemá na to mozgové kapacity ani fyzické, a tým môže poškodiť ostatných. A toto mesiac a pol v kuse hrajte – vynervovaného človeka, ktorý preberá situácie, kto s ním ešte vybabre, kto ho oklame, čo ešte na neho skúsia. A keď prídete večer domov, stále vám to víri v hlave.

Ako ste po takých náročných dňoch boli v pokoji? Dalo sa zrelaxovať?

- Nie. Až keď sa to celé skončilo. Nasadíte si veveričku do mlynčeka do hlavy a tá potom šľape po vlastnej línii a to je už ťažké ovplyvniť. Ale ktoré povolanie nie je náročné?! To nie som len ja, je to kolektívna záležitosť, keď zlyhá jednotlivec, odnesú si to všetci.

Čo ste urobili ako prvé po poslednej klapke?

- Zabalil som to tu a odišiel na dva týždne k moru do Chorvátska. Človek vypne a je! Ale niekedy sa to ani poriadne nedá. Mám taký mechanizmus sebazáchovy, že veci, ktoré nedokážem ovplyvniť, ma prestávajú trápiť.

Pred tromi rokmi ste skolabovali na premiére. Nemali ste strach, že sa vám to zopakuje?

- Vtedy som to prešvihol! Povedal som si, že Bahul, to dáš, ale telo mi povedalo nie! Bolo to pre mňa veľké memento. Dva mesiace som makal, skákal a behal po javisku, odohral som predpremiéru a na premiére mi vyplo telo. Teraz som už poučený, už poznám signály tela, viem, kedy sa to blíži k červenej, že mi bliká oranžová. S vekom sa signály budú zintenzívňovať a ja na ne budem rýchlejšie reagovať. Čo vám diktuje telo, je pre vás prednejšie ako to, čo vám diktuje producent.

