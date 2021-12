Hystériu, akú spôsobila úplne prvá séria Slovensko hľadá SuperStar, sa už nepodarilo prekonať žiadnym ďalším ročníkom. V roku 2004 sa jedenástka spevákov stali miláčikmi celého národa. Porotca Paľo Habera vtedy pre nich dokonca zložil pieseň Kým vieš snívať, ktorú spoločne spievali vždy po konci každého prenosu. Ich hit bodoval v rádiách a v tom čase neexistoval človek, ktorý by chytľavý refrén nepoznal. Na obrazovkách Markízy momentálne beží už v poradí ôsma séria. Odvtedy sa v rámci šou zmenilo mnoho, no jedno ostalo nezmenené. Paľo Habera v porote. A práve ten dostal skvelý nápad, spojiť dokopy opäť historicky prvých superstaristov, ktorí na pódiu zaspievajú ich slávnu hymnu. V nedeľu večer si tak mnoho divákov pri obrazovkách aj poplakalo. Keď zbadali Katku Koščovú, Petru Humeňanskú, Tomáša Bezdedu, Martina Kelecsényiho, Mira Jaroša, Sama Tomečka a Martinu Schindlerovú spolu, vynorili sa im krásne spomienky a počas ich vystúpenia vyronil slzu dokonca aj Habera.

Superstaristi sa opäť stretli na jednom pódiu. Zdroj: tv markíza

„Bolo to veľmi nostalgické a dojímavé po tých 17 rokoch. Na celú SuperStar spomínam v dobrom. Pre človeka, ktorý vie, že chce spievať, je krásne, keď sa mu to plní. A mne to pomohlo, otvoriť tie dvere. Ja sa teším, že sa tomu stále venujem a že ma to napĺňa,” povedala nám tesne pred spievaním Petra Humeňanská. „Bolo to nádherné obdobie, keď som mal pocit, že začínam žiť svoj sen. Bol som najstarší účastník, mal som 26 rokov, takže som mal pocit, že som nastúpil na posledný vlak. Na kasting som prišiel z Izraela, kde som nechal celý svoj starý život. Riskol som to a postúpil som. S ostatnými sme v hoteloch prežili asi pol roka, lebo nás vždy izolovali, ochranka nám nedovolila chodiť von, strážili nás, a teda nemali sme páru, aká hystéria je vonku. Až keď človek vypadol, tak zistil, že nemôže prejsť po ulici, že na neho ľudia kričia, autá zastavujú na ceste a každý sa chcel fotiť. Vtedy som si povedal, že panebože, toto som chcel? A vtedy ma to aj vyľakalo,” priznal nám Miro Jaroš.

Robo Mikla a Miro Jaroš za čias SuperStar. Zdroj: Branislav Šimončík

Všetci siedmi, ktorí kývli na Paľovu ponuku, prišli do Prahy už v sobotu a Habera ich pozval na večeru. „Paľo nás berie už ako rovnocenných partnerov. On je pre nás taký hudobný otec. Veľký mentor. Bolo to také rodinné stretnutie,” povedal nám Tomáš Bezdeda. „Palino nás pozval do thajskej reštaurácie, takže sme boli spolu aj takto súkromne. Keď som mala 16, nemohla som piť, takže teraz som si so všetkými mohla pripiť,” tešila sa Schindlerová. Keď sa v nedeľu opäť všetci stretli, vrúcne sa privítali. Viacerí sú však neustále v kontakte a vídajú sa na pravidelnej báze. Výnimkou bol Martin Kelecsényi, ktorý takú Katku Koščovú videl prvýkrát po dlhých 17 rokoch, keďže žije v Nemecku. Kým čakali na svoj návrat, v zákulisí sa spoločne smiali, zisťovali, kto má čo nové a komentovali aj tohtoročných súťažiacich. Tí sa však s nimi veľmi nebavili, pretože boli buď v maskérni, fotili ich, alebo skúšali na pódiu.

Finalisti legendárnej prvej série. Zdroj: Facebook/ RTVS

V partii však chýbal Peter Kotuľa, ktorý sa ospravedlnil pre chorobu, Zdenka Predná, ktorá si podľa nášho zdroja ako jediná vypýtala horibilný honorár a problémový Robo Mikla. Ten síce prisľúbil účasť, no pár hodín predtým si to odrazu rozmyslel. „Večer začal ostatným superstaristom vypisovať správy, že je pozitívny na covid a výsledok mu prišiel vo vlaku. Na prenos chcel ísť v aute so Samom Tomečkom, no ten mu rázne povedal, že keďže nie je očkovaný a čaká na výsledok testu, tak s ním nepôjde,” dozvedeli sme sa od nášho zdroja. Asi hodinku pred živým prenosom však začalo byť v zákulisí poriadne dusno. Starí superstaristi zistili, že Robo spustil na svojom profile na sociálnej sieti živé vysielanie, hanobí celú šou a vysmieva sa zo starých kolegov. „Ja som doma, nemám s kým, skôr si najprv… nalejem. Zapnite si radšej superk*ra. Bude tam 6 z 10, či 7 z 10, musím ich porátať, Samo, ten už je za dvoch teraz," vysmieval sa Mikla z večerného vystúpenia. „Čo prinesie SuperStar, možno viac ako holý k*r. Minulý týždeň tam boli Češi, to sa dalo zmanažovať, teraz sú tam Slováci a zasa sa to nedá zmanažovať. Ale pred tým tam neboli ani všetci Česi, veď nabonzujte dačo, " bľabotal do telefónu počas toho, ako kráčal a nahrával za chôdze spomínané video. Keď sa ho následne fanúšikovia pýtali, prečo odmietol vystúpiť, odpovedal im vo veršíku: ,,Jednou pravdou ostáva, že sme boli potrava. Uchom, okom národ žral, čo hocikto z nás pos*al.” Potom sa však už rozpísal viac. ,,Martin Kelecsényi bol ale jediný, kto moju pasáž mohol fakt zastúpiť. Smutné a slané na nápad mi prišlo prespievanie samotné, keď sa presne dali riešiť veci ako v prípade Peťa Končeka. Fotka, bum a hotovo, keďže Paľo mal audio spevov. Aj Zdeny, aj Kotyho, aj mňa. Po vzhliadnutí mi napadlo len, že teda vlastne sme sa stali viacej ako mŕtvi týmto vystúpením a ďalej to nekomentujem,” dodal.