Michal Papánek (41) je divákom známy z reality šou Svadba na prvý pohľad. Tam si hľadal nevestu, no s Vierou, ktorú mu pridelili, mu to nevyšlo. Aktuálne účinkuje v jojkárskej šou Bez servítky, kde je však mysľou úplne inde. Učarovala mu totiž prsnatá fitneska Michaela (25).

Aktuálna pätica súťažiacich v šou Bez servítky je naozaj zaujímavá. Okrem Barbory Balúchovej, ktorá sa zviditeľnila nielen v SuperStar, ale aj ako mamička Kollárovho 10. potomka a prischla jej nálepka „matka číslo 9”. No okrem Barbory je divákom známy aj Michal, ktorý hľadal lásku v šou Svadba na prvý pohľad, no neúspešne. Viere, s ktorou ho dali dokopy, prekážalo jeho správanie a celkovo ju ničím nezaujal. Ich nakrúcanie dokonca skončilo predčasne a bolo plné hádok.

Miška v prvý deň nahodila čierny sveter. Zdroj: tv joj

Michala jeho neúspech neodradil a objavil sa v ďalšej šou. A namiesto varenia, toká po vnadnej súťažiacej. V utorok v Servítke varila fitnes trénerka Michaela Pančušková (25). Tá pútala pozornosť nielen upraveným zovňajškom, ale aj postavičkou. Pýši sa titulom majsterky Slovenska v bikini fitnes a na svoje krivky a zväčšené prsia je právom hrdá. V kuchyni jej pomáhala mama, ktorá aj všetko ochutnávala, keďže Miška bola v 16-hodinovom pôste. Na varenie zvolila legíny a obtiahnuté tričko a aj počas varenia stihla drepovať. Jej večer napriek snahe nedopadol, ako si predstavovala, no nič nenechala na náhodu. Možno, aby získala väčší počet bodov, stavila na odhalený dekolt.

Keď k nej súťažiaci dorazili na večeru, ako prvé ich zobrala na program. Keďže sa živí ako trénerka, bolo jasné, že pôjdu cvičiť. No a jej zadok v obtiahnutých legínach okamžite padol do oka práve Michalovi. A keď počas večere odhalila svoj megadekolt, Michal už nedokázal pozerať inde. Viackrát ho komentoval a vyzeralo to tak, že ani nebude chcieť ísť domov.

Fanúšikovia relácie však takí nadšení už neboli. „Toto by ste mali vysielať po 22.00. Ona by bola schopná sa aj vyzliecť a vytasiť tie umeliny. Tu ide o varenie,” reagoval divák Ľuboš. „To dnes bolo akože čo: Ona si pomýlila reláciu, čo si potrebovala dokazovať s tým zadkom a výstrihom? Od toho je erotický salón a nie relácia o varení,” pridala sa ďalšia diváčka. „Tak takto to vyzerá dnes, keď žena nemá úctu ani sama voči sebe,” pridala sa Zdenka. „Trošku viac bodov by to chcelo. A čo takto trošku menej umeliny? Celá napichaná,” dodala Tina.

