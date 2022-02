Pánska zostava Let's Dance určite poteší mnohé diváčky. O titul kráľa tanečného parketu zabojuje herec Ján Koleník, ktorý kedysi súťažne tancoval, atraktívny mladý herec Adam Bardy či “otecko” Marek Fašiang. S tanečnými kreáciami sa bude musieť popasovať zápasník Attila Végh, či, pre mnohých možno veľké prekvapenie, moderátor politickej diskusnej relácie Na telo Michal Kovačič. Ten už tiež ako aj ďalší finalisti šou vrátane Dominiky Cibulkovej zarezáva na tréningoch.

Markizáci Zlatica Puškárová a Michal Kovačič Zdroj: https://www.instagram.com/p/B9MDHHAhjzL/

“Je to makačka, ale veľmi ma to baví. Na Let´s Dance trénujeme už druhý týždeň, v dni keď to stíham, tak aj dvojfázovo, ráno aj večer. Nezdá sa to (veď je to len tanec), ale aj keď som zvyknutý často behávať 5-10 kilometrov, toto je fyzicky náročnejšie,” prezradil Kovačič na svojom Instagrame.

Moderátor si spočiatku myslel, že tanečné kroky sa mu v žiadnom prípade nepodarí naučiť, no napokon sa mu v tom ako tak, aj na jeho prekvapenie, celkom darí. “Zároveň je to ale veľká sranda a už som sa naučil kroky, o ktorých som si na začiatku hovoril: V žiadnom prípade!,” dodal nadšene, napriek tomu, že na ruke má dlahu.

Michal si na začiatku roka užil lyžovačku v Taliansku, kde posledný deň spadol a narazil si palec na ruke

