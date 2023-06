V relácii RTVS Hit roka sa spomínalo na roky 2021 a 2022. Moderátor Ján Žgravčák privítal v kreslách glosátorov Zuzana Kubovčíkovú Šebovú, Jozefa Vajdu a Michala Hudáka. Práve Michal Hudák si zaspomínal na to, ako v rámci jedného koncertu na francúzskych hraniciach nechtiac ochutnal halucinogénne huby.

Michal Hudák vyskúšal halucinogénne huby. Zdroj: RTVS

,,Musím sa priznať, že raz sme hrali s kapelou vo Švajčiarsku, to bolo po majstrovstvách sveta, keď Francúzi vyhrali nad Brazíliou. Hrali sme blízko pri hraniciach s Francúzskom a mali sme tam takých kamarátov… Bolo to v takej ,hospůdce‘ a nám tam povedali, že práve zbierali huby a či nechcem ochutnať. Tak my, že super, nie? Jak ja milujem huby! A zrazu… ja som si pamätal veci z raného detstva, ako som sa napil plodovej vody (smiech)! Úplne, že uuuu! A ja že, čo sú to za huby. A oni, že to sú také, no… tak ja som to, prisámbohu, nechtiac vtedy ochutnal,“ priznal Hudák so smiechom a zaklincoval to Jozef Vajda: „Ako chutí plodová voda?“