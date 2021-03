V jojkárskom Inkognite bolo opäť poriadne veselo. Postarali sa o to hádači, no hneď v úvode relácie rozvíril debatu s erotickým podtónom moderátor a zabávač Michal Hudák (51).

„Kedy sa, chlapci, ráno prezliekate z pyžama?” položil otázku do pléna hneď na začiatku relácie Šarkan. „Načo by som to robil? Ja totižto spím nahý. Nemám sa z čoho do čoho prezliecť,” zareagoval pohotovo Hudák a začal sa smiať. Ostatní hádači ho začali spovedať, odkedy takto spáva, na to Mišo odpovedal, že už dlhé roky. „Niekedy si poviem, že by bolo treba prežehliť,” vtipkoval.

Michal Hudák Zdroj: tv joj

„Tieto spálňové reči by mohli pokračovať ešte dlho, no nechajme to už tak,” musel zakročiť Voštinár. „U nás doma nahota nie je tabu. Existujú ale isté hranice,” obhajoval sa Hudák, ktorý sa potom už upokojil, aby si ich hostka Adriana nemyslela, že si pomýlila reláciu s erotickým Peříčkom.

