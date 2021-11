Keď má človek vypité, často povie to, čo by sa v triezvom stave neodvážil. Na vlastnej koži to pocítila aj Natália. Jej drahý Mesut to s alkoholom opäť prehnal a počas umývania zubov jej zložil „famózny kompliment”.

Natália už začína liezť divákom poriadne na nervy. Zdroj: tv markíza

Počas toho, ako sa odličovala, sa na ňu začal vešať a bozkávať ju. „Poooočkaj! Však nemám ešte umyté zuby!" okúňala sa Natália. „Aj tak ti smrdí z huby v kuse!” odbil ju Mesut. „Ty si dobrý debil. Skončili sme,” urazila sa, no on sa jej vysmial. „My sme ani nezačali!” rehotal sa jej do tváre. Niektoré ženy by takéto poznámky do špiku kostí urazili, no Natália sa už s Mesutom po pár minútach opäť vášnivo bozkávala a objímala.