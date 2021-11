V piatok 19. novembra sa v pražskom krematóriu konala posledná rozlúčka so spevákom Mirom Žbirkom (†69). Nenahraditeľného umelca do neba vyprevadili mnohé slovenské aj české hviezdy.

Posledná rozlúčka s legendárnym Mekym sa konala včera v pražskom strašnickom krematóriu. Spevák tušil, že sa pomaly blíži jeho koniec, a ešte pred svojou smrťou si premyslel, ako by mal vyzerať jeho pohreb. Poveril tým manželku Katku. Nad jeho rakvou rečnili dve jemu blízke osoby. Juraj Čurný a Jan Vedral, autor Mekyho životopisnej knihy. Práve Juraja o to požiadala Katka v deň Mekyho smrti. „Meky bol skvelý človek, pracovitý, zároveň veľmi veselý a skvelý umelec. Takáto kombinácia sa nevyskytuje často. Že budem rečniť na jeho pohrebe, som netušil. SMS od Katky mi prišla v deň, keď zomrel. To je okamih, na ktorý nikdy nezabudnem. Dúfam, že Mekyho nesklamem,” povedal nám Čurný krátko pred pohrebom.

Vdova Katka Žbirková prišla zadným vchodom. Zdroj: Blesk

Do smútočnej sály sa dostali iba pozvaní hostia, všetci fanúšikovia tak stáli pred krematóriom a celú rozlúčku sledovali na veľkoplošnej obrazovke. Veľkým prekvapením bol príchod jeho dlhoročného kamaráta, s ktorým hral v kapelách Modus a Limit, Laca Lučeniča. Pár dní pred pohrebom nám totiž povedal, že na rozlúčku nepríde. „Pokiaľ viem, nebol som pozvaný, lebo ten okruh je veľmi úzky, pre opatrenia. A veľmi ťažko si môžem dovoliť odísť niekam, keďže riešim situácie, ktoré by boli veľmi vypäté v súvislosti s covidom, keby k niečomu prišlo. Náš syn, ktorý je postihnutý, je jeden dôvod a druhý dôvod sú dvaja starí ľudia, o ktorých sa staráme,” povedal nám, keď sme s ním telefonovali. „Pozvánku som dostal neskôr, ako som vtedy hovoril,” povedal nám Lučenič krátko po obrade. Hudobník sa tak napriek obavám z covidu napokon prišiel s Mekym rozlúčiť. Následne dorazilo obrovské množstvo slovenských a českých hudobných hviezd, hercov či iných osobností. Jožo Ráž, Vašo Patejdl, David Koller, Standa Hložek, Václav Neckář, Matěj Ruppert, Jiří Macháček, Juraj Jakubisko, Petra Černocká, Štefan Skrúcaný, Petr Janda, Kamil Peteraj, Vendula Pizingerová či speváčka Martha. Zbohom Mekymu prišli dať aj prezidentka SR Zuzana Čaputová a dosluhujúci český premiér Andrej Babiš.

Jožo Ráž zo skupiny Elán na pohrebe Žbirku. Zdroj: Emil Vaško

Obrad sa začal presne o 14.00. Prvá hrala Mekyho skladba Jesenná láska. Keďže bol milovníkom The Beatles, zaznel aj ich hit All You Need Is Love. Pri ďalších piesňach Fair Play a Balada o poľných vtákoch už vonku všetci plakali. V prvom rade sedeli vdova Katka Žbirková s dcérou Lindou a so synom Davidom. Celá rozlúčka trvala 40 minút a po nej odišla rodina zadným vchodom.