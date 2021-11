Určite si viacerí skalní fanúšikovia Mekyho spomínajú na začiatok pandémie a na to, že práve on sa ako prvý rozhodol uskutočniť online koncert na svojom profile na Facebooku. „Sedím doma a nie je mi smutno. Minikoncert. Láska a mier,“ napísal Meky 18. marca 2020 na Facebooku a o 21. hodine odpálil koncert pre verných fanúšikov. Ten naživo z jeho štúdia nakrúcala manželka Katarína, ktorá mu medzi pesničkami dávala echo, koľko ľudí ho práve pozerá, ale i to, že sem-tam seká obraz. „Sleduje ťa už 9 700 ľudí, o chvíľu to bude ako vo veľkej aréne,“ zahlásila Katka. „Fíha, no toto som vôbec nečakal, ale ani to, že to bude takto sekať. Za to môže určite Kamil Peteraj,“ vtipkoval vtedy spevák.­

Meky Žbirka Zdroj: archív

Meky mal počas pandémie hneď niekoľko online vystúpení. „Už sme si zvykli. Mal som niekoľko koncertov, kde nebolo publikum, ale človek si ľudí v tom predstaví, dajme tomu, ako pri televíznom nahrávaní. Pomohlo mi tiež, že dole na tabuli sa premietali odkazy. Stále tam niekto niečo písal, že sme výborní, väčšinou nás povzbudzovali. Na to sme reagovali,” prezradil v máji 2021 pre portál idnes.cz.

„Samozrejme, že sa to nedá stále robiť ako regulárny koncert. Na ten prvý si však pamätám, pretože bol výnimočný. Urobili sme to úplne na začiatku zo skúšobne na mobil. Ja som si vtedy myslel, že je to pre pár ľudí, takže sme boli takí uvoľnení, ako keby sa nič nedialo. Potom tých divákov bolo asi 500-tisíc. To bolo až mimoriadne prekvapivé. Vidíte, že človek stále zažíva niečo, čo si myslel, že nezažije. Koncert na mobil,” dodal.­

Žbirka medzi pesničkami vyťahoval i rôzne historky, kde si zaspomínal na kamarátov. Fanúšikovia mu zo srdca ďakovali za tento skvelý nápad. „Iba legenda dokáže urobiť koncert počas karantény s účasťou 9 700 ľudí. Klobúk dolu, Meky,“ skláňali mu poklonu.