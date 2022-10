„Nemusím to ani nejako zdôrazňovať. Mne osobne Meky veľmi chýba, boli sme vo veľmi úzkom kontakte a veľmi blízki priatelia prostredníctvom hudby. Tie naše debaty a úvahy o tom, aké sú trendy a čo by bolo dobré urobiť a čo by bolo zaujímavé, sa mi s ním viedli veľmi dobre. Bol veľmi rozhľadený a v tom najlepšom obraze, aké sú hudobné trendy v populárnej hudbe, lebo často chodil do Londýna a ovládal anglickú hudbu. Nikdy to nebolo len tak z rýchlika, že niečo počúval. To mi veľmi chýba, aj tie podnety, ktoré sme si navzájom dávali,” prezradil nám Peteraj.

Kamil Peteraj (v strede) na archívnej fotke s Mekym a Jankom Lehotským (vpravo). Zdroj: Matej Kalina

„Mali sme fakt šťastnú ruku na hity. Naozaj, na čo sme siahli, bol buď obrovský hit, alebo skoro hit. Ale bez toho, aby sme si to uvedomovali, jednoducho to bolo tak. Veľmi mi chýba a myslím si, že veľmi chýba aj slovenskej populárnej hudbe. Aj českej. Meky naozaj žil pre hudbu a poctivo sa jej venoval. Bol to maratónec. Niektorí nahrajú 2 - 3 albumy a skončia. Po celý čas bežal ten maratón a stále vedel hudbu prispôsobiť trendom,” hovorí Kamil.

Peter Nagy na archívnej fotke s Mekym. Zdroj: Život

Na Mekyho s úctou spomína aj kolega Nagy. „Mekyho som mal veľmi rád ešte ako vysokoškolák. Bol vtedy populárny s Modusom aj v sólovej kariére. Išiel 6 rokov predo mnou. Veľmi som si ho vážil a vždy som pozeral, aký je hitmaker,” hovorí. „Meky bol známy svojimi hláškami. Spomínam si na výročný koncert zlatých slávikov v Prahe. Boli tam len dve šatne, pánska a dámska. Zlatých slávic bolo veľa, tak niektoré sedeli na chodbe. Slávikov bolo zopár – nebohý Waldemar Matuška, Dalibor Janda, Meky a ja. Sedeli sme v poloprázdnej šatni. Ako posledný prišiel Karel Gott a Meky mu hovorí: Vďaka tebe, Karle, sa všetci slávici vojdeme do jednej šatne.," pokračoval Peter.

"Meky bol známy anglickým humorom a stretnúť sa s ním v zákulisí bolo vždy zábavné. Mal som ho aj na niekoľkých koncertoch, aj dueto „Poslednýkrát” sme spolu naspievali. Bol otvorený spoluprácam. Mal veľmi rád duetá. Mám na neho iba veľmi dobré spomienky, bol milý, spoločenský a výborný muzikant,” dodal.



