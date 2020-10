Herečka sa netají tým, že má obrovský strach z lietania. Keď niekam cestuje, vždy tomu, kto sedí vedľa nej, zviera ruku od strachu. A na konte má jednu poriadne nepríjemnú skúsenosť. „Veľmi sa bojím lietať. Marta (herečka Sládečková, pozn. red.) ma v tom podporuje, vždy jej rozmliaždim ruku, no ona hneď zaspí. Raz ma presvedčila, aby sme si dali pohárik. Tak sme si dali tri, len v tej výške je to dvojnásobok a ja neviem veľmi piť. Bolo to hrozné,“ priznala Tlučková. „No, rovno povedz, že si prevracala celý let,“ doplnila ju Sládečková. „Nechcela som do toho papierového vrecúška a stále som sledovala, kedy sa uvoľní WC, aby som mohla ísť. Bolo to naozaj hrozné, nikdy viac. Radšej vo vzduchu už nepijem,“ dodala herečka.

Zuzana Tlučková Zdroj: Profimedia

