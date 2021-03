Až po skončení drsnej šou našiel tú pravú. „Účinkovanie na Farme mi nedalo nič. Ale po Farme som dostal niečo viac - takže to predsa len malo nejaký zmysel. Už nemám polopriateľku, ale priateľku. Prišiel nový vzťah. Dali sme sa dokopy cez internet. Zapáčil som sa jej, stále mi písala na Instagram a už sme spolu. Určite je to viac ako výhra na Farme. Je to veľmi šikovné dievča," prezradil nám vtedy Michal. Jeho srdce si získala sympatická Katka, ktorá sa s ním objavila aj na decembrovom finalé. Michalovi zaimponovala hlavne tým, že akceptovala jeho záľuby a milovala aj všetky jeho ,,muchy" a chyby. Dokonca s ním s radosťou začala chodiť aj na jeho milované poľovačky. ,,Najviac ma na nej dostalo to, keď som ju zobral na poľovačku, originál chlapskú poľovačku. A tam som mal vždy zlé skúsenosti s babami. Sedím, mierim na zviera - že konečne bude mäso na obed - a keď idem vystreliť, začne ma triasť, že nestrieľaj. A to nie je sranda, keď s tou flintou šermuješ hore -dole! No a táto baba... Podržala mi veci, hovorí mi, upokoj sa, mier, strieľaj. Klobúk dole pred ňou," rozplýval sa nad svojou láskou.

Michal Arbet našiel po Farme pravú lásku. Zdroj: TV Markíza

A že je to skutočná láska a Mišo našiel svoju pravú svedčí aj fakt, že dvojica si už povedala aj svoje áno. Svadbu mali 12.3. v Bratislave. Nevesta Katka mala krásne biele šaty a rozpustené zvlnené vlasy. Ženích zvolil klasický tmavý oblek. Mladomanželia sa svadobnými fotkami pochvalili aj na sociálnej sieti. Obom im to mimoriadne pasovalo. Mladomanželom gratulujeme!