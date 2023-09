Denis sa dostáva do roly farmára týždňa, no zároveň sa dočká aj útokov od dievčat. Farmárky totiž nebudú spokojné s tým, že majú pracovať na priamom slnku. Do Denisa sa tak okrem Lucie ostro pustí aj doteraz nekonfliktná Niki.

Práce na statku stále pribúda a to znamená, že do úloh sa chtiac-nechtiac musia zapájať aj ženy. Denisovi bude pri rozdeľovaní práce chýbať chlapská ruka, no nezostane mu nič iné, ako popohnať ženské sily. Tým sa nebude páčiť, že musia pracovať aj fyzicky, dokonca na priamom slnku. „Osobne si myslím, že by sa mali ísť robiť dnu všetky veci, ktoré si môžeš aspoň odškrtnúť,” navrhne Lucia.

Farmárky sa pustia do farmára týždňa Denisa. Zdroj: tv markíza

„Čo mám robiť, k**va, budeme robiť jogurty siedmi alebo čo? Tu je pár haluzí, to urobím za polhodinu,” ohradí sa Denis. A následne Lucia spustí spŕšku vulgarizmov. „Do p**e, a že tu stále iba ja rozprávam a potom som najväčšia p**a! Môžem to j**ať akurát tak,” rozohní sa. „Veď pozrite, oni robia v chládku, nemôže chcieť od ženských, aby robili na priamom slnku jak p**e,” narazí na to, že chlapi sú zvýhodnení. Do roztržky sa pripojí aj Niki, keď sa jej Denis opýta, akú prácu jej má prideliť. „Ale ty si hluchý, že sa mi nedá robiť na slnku?” vyštekne naňho doteraz mierna Niki.

Doteraz nekonfliktná Niki mu poriadne zabrnká na nervy. Zdroj: tv markíza

Nebude spokojná ani s alternatívou, že by si úlohu splnila vnútri. Denisa tak bude zaujímať, koľko ľudí jej má na prácu prideliť, čo ju vyprovokuje ešte viac. „Ty si idiot alebo čo? Stále zabúda, že sa mi nedá robiť jednou rukou,” vysvetlí Niki, ktorá má obviazanú ruku. Keď jej navrhne, nech si k tomu vezme Azru, ihneď vybuchne: „Mám ťa úplne v p**i!” Neskôr sa posťažuje aj Sáre, že Denisovi jeho post stúpol do hlavy a správa sa ako gestapák. Ako dopadne ostrá hádka farmárov, uvidíte dnes o 21.55 na Markíze.

