Matúš Kolárovský, otec twinskinej dcérky, opäť skončil v posteli so sexi kráskou. Ups, má to však háčik. Veď je to Martin Klinčúch!

Nie, nejde o žiadny nový šokujúci párik, ale o premenu v šou Tvoja tvár znie povedome. Matúš Kolárovský bude totiž v prvom kole sexi Rihanna. Vylosoval si pesničku Can't Remember to Forget You, ktorú kráska spieva spolu so Shakirou. A na tú sa premenil Martin Klinčúch, víťaz predošlej série.

Matúš Kolárovský Zdroj: instagram.com/ @matuskolarovsky

A keďže klip je poriadne horúci a dve sexice sa v ňom navzájom hladia v posteli, Kolárovský a Klinčúch mali čo robiť, aby vystúpenie zahrali bez smiechu čo najlepšie. „Strašne ti to pasovalo, ako si špúlil, ako si sa do toho vžil, išiel si do toho drepu... Šúchali ti vajčíka zem, všetko... Naozaj si bol klenot," zhodnotí ho Attila Végh. „Vajca iskrili, dole iskrili! Ja keby dám tam dole benzín, vyhoríme tu!“ dodal Attila s rehotom.

Ich výkon si pozrite už zajtra večer na Markíze.

