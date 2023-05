Matej Drlička sa od mája opäť stal riaditeľom Slovenského národného divadla. Pri tejto príležitosti otvorene povedal, ako to v tejto kultúrnej inštitúcii funguje, a dokonca prezradil aj to, aké majú herci platy.

Matej Drlička prijal pozvanie do relácie Na rovinu, ktorú vysiela portál aktuality.sk. V nej ho spovedal moderátor Peter Hanák. A ten sa ho otvorene opýtal, čo hovorí na celkové fungovanie činohry. „Činohra fungovala dobre aj vďaka bývalým riaditeľom, bola dobre nastavená – napriek tomu, že niektoré herecké hviezdy pracujú za otrasné platy... hoci v divadle nie je toto primárna motivácia,“ povedal bez okolkov Drlička. Moderátor bol zvedavý aj na to, či mu neprekáža, že mnoho hviezd z Národného hrá v menej kvalitných seriáloch, čo môže znižovať ich kredit.

Matej Drlička prijal pozvanie do relácie Na rovinu, ktorú vysiela portál aktuality.sk. Zdroj: aktuality.sk

„Mne osobne to ako človeku neprekáža. Keď priemerka v činohre je nejakých 1 600 eur a títo ľudia majú kvantum ponúk, aby si privyrobili, myslím si, že je ľudská prirodzenosť, že to vezmú. Každý podľa svojho gusta. Niekto robí filmy, niekto seriály, ja osobne nejdem tú kvalitu hodnotiť, ja mám televíziu už niekoľko rokov vypojenú. Ale na druhej strane, keby sme dokázali zaplatiť sólistické postavy v činohre sumou 6-tisíc eur, čo mi pripadá ako zdravý európsky plat pre umelca na špičkovej úrovni, oni by oželeli mnohé seriálové tvorby a dabingy a boli by v tom divadle viac,“ dodal s tým, že hercom rozhodne nenavýšia výplatu ani špeciálne honoráre.

Za Drličku sa minulý rok postavili všetci herci. Zdroj: MICHAL SMRČOK

„Odmena v Národnom divadle sa volá ‚rolovné‘. Je to výkonnostná odmena, ktorá je presne nastavená. K platu má ‚rolovné‘. Ale to si treba uvedomiť, že za jednu inscenáciu má 20 eur.“