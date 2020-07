Veľa ľudí zelené bobuľovité rastlinky kapary nemá veľmi v obľube, iní si ich zas nevedia vynachváliť. No Bukovský tvrdí, že by mali byť určite súčasťou našej stravy.

Bukovský svojou radou poriadne prekvapil. Zdroj: youtube

„Poznáte kapary? Máte to radi? Alebo ste to jedli len raz v živote, keď ste boli na ostrove Capri. Kapary sú výborným zdrojom kvercetínu, ktorý slúži pri ochrane pľúcneho tkaniva, napr. pred vírusovými ochoreniami. Chráni aj pred vznikom rakoviny, znižuje jej riziko. Táto látka má veľmi špeciálny efekt na ľudské zdravie. Preto si myslím, že kapary by v našej strave mali byť častejšie než tam sú. Kapary môžu zlepšiť poruchy srdcového rytmu, epilepsiu a iné ochorenia,“ povedal v najnovšom videu Bukovský.