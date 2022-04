Janke od začiatku na Matinovi niečo prekážalo. Najprv výška, potom príliš malý a skromný byt a teraz neporiadok v ňom. Ženícha začala komandovať, aby vydrhol kúpeľňu, upratal si skrine a celý čas mu bola v pätách a kontrolovala ho, či to robí správne. ,,Na to, že si tu dva dni, si dosť panovačná. Si ako generál, všetko musí byť podľa teba. Neskôr ma to prestane baviť, keď mi budeš do všetkého kafrať a kecať,” povedal jej neskôr znechutený Martin a Jana ostala v totálnom šoku. ,,Doteraz som bol vždy ten, ktorý sa zakaždým stiahol a snažil som sa, aby som jej vyhovel, aby bola v pohode, ale všetko má svoje medze,” priznal. ,,Ja si myslím, že v tom byte som to mal v pohode. Nemusí byť všetko podľa teba tip-top. Na to, že tu žijem sám, to nie je také hrozné a nemusíš zo mňa robiť úplného humusáka,” vyčistil jej žalúdok.

Jana mala s Martinom problém od úplného začiatku. Chcela totiž omnoho vyššieho chlapa. Zdroj: tv markíza

,,Ty si myslíš, že pre mňa je to tu celé jednoduché? Prídem si do cudzieho bytu, v cudzom meste," frflala Jana. ,,Pre mňa to tiež nie je jednoduché. Aj ja mám z toho tlaky. Mohla by si prejaviť už aj ty nejakú empatiu. Ja som tu ten, čo musí všetko znášať," nedal sa Martin a posťažoval sa aj sám do kamery. ,,Nie je len ona stále tá obeť, stále sa tvári, že iba ona je chuderka. O všetko najviac prišla ona." Viac uvidíte v utorok na Markíze.



