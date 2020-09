Bývalá markizáčka a expolitička Martina Šimkovičová (49) už niekoľko rokov žije v Rakúsku. Najskôr spolu s exmanželom Igorom bývala v prepychovej vile v dedinke Prellenkirchen, no po krachu ich vzťahu boli obaja nútení tento luxus predať. Blondínka sa tak len nedávno presťahovala na úplne iné miesto do celkom nového domu. A my vieme, kde to je a ako jej bývanie vyzerá!

Manželstvo Martiny a Igora Šimkovičovcov vždy pôsobilo harmonicky. Dvojica má spolu dve deti Marka (16) a Sofiu (6). V roku 2014 sa spoločne presťahovali do luxusnej vily v Prellenkirchene v Rakúsku. Ich dom bolo vidieť už zdiaľky a okrem toho, že bol luxusne zariadený, mal veľký pozemok s bazénom. No ako to už niekedy býva, do manželstva prišli nezhody a jednoducho už viac nevedeli spolu žiť pod jednou strechou. Luxusnú vilu však dlho nevedeli predať, a tak pôvodnú sumu 865-tisíc, za ktorú dom ponúkali, postupne znižovali. Napokon sa im ho podarilo predať. Za akú presnú sumu, to vie iba samotná exmarkizáčka.

Šimkovičová kedysi bývala v tejto vile. Zdroj: MATEJ KALINA

Aj keď Martina chcela po rozvode ostať najskôr bývať vo vile, finančne to už viac nedokázala zvládať. Preto sa dočasne presťahovala do Kittsee a dnes už opäť býva vo svojom, v dome v Kittsee. Podľa našich informácií sa ceny domov v tejto lokalite pohybujú okolo 250-280-tisíc eur.

„Predala som dom, pre situáciu, ktorá sa vyvinula, a jednoducho ideme ďalej. Je to tu lepšie, najmä pre dcérku. Obe to tu poznáme, máme tu kamarátov, sme tu taká komunita. Je to tu pekné. Bývame 5 kilometrov od Bratislavy. V domčeku bývam spolu so Sofiou a sem-tam príde aj môj syn, lebo on chodí do školy v Bratislave,“ prezradila spokojná Martina, ktorú sme zastihli pred školou v Rakúsku.

Dom v Rakúsku bol nadštandardne zariadený. Zdroj: archívq

Po dlhom čase vyzerala spokojne a oddýchnuto. A kedy sa presťahovala do nového domu? „Toto naše bývanie je úplne fresh. Doma máme ešte úplný chaos, len teraz sme sa nasťahovali. Mám veľmi dobrých susedov, ktorí ma hneď privítali. Sused mi hneď povedal, že aj keď sa zdá dom zvonku malý, zvnútra je veľký, čo som rada. Je tam krásna záhrada. Sme tam aj so psíkom, ten sa asi najrýchlejšie aklimatizoval. Dobré vzťahy mám aj s ľudmi, ktorým som predala dom v Prellenkirchene,“ dodala na záver spokojná Šimkovičová.