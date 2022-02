Šmahel sa stal vegánom v roku 2019. Jeho rozhodnutie odštartovala jedna prednáška o tom, aký má rastlinná strava vplyv na človeka a aký má vplyv živočíšna strava na životné prostredie a na zvieratá, čo všetko je za tým, kým si dáme nejaké mäso, mlieko, vajcia či syry. Odvtedy tejto téme úplne prepadol a snaží sa vzdelávať aj svojich fanúšikov na Instagrame. Len nedávno šokoval ľudí, keď im položil otázku, či by si v dospelosti vedeli predstaviť piť mlieko od cudzej ženy. Pochopiteľne, všetci reagovali pohoršene a z tej predstavy sa im dvíhal žalúdok. Neskôr vysvetli, čo tým sledoval.

Martin Šmahel je vegánom od roku 2019. Hoci prešiel na čisto rastlinnú stravu, neschudol ani gram. Zdroj: Instagram Martin Šmahel

„Mlieko ‚naše každodenné‘, syry, jogurty, kyslomliečne produkty, sušené mlieko, srvátka, mlieka do kávy, smotany, žinčica, bryndza... Všetko sú to výrobky z nasilu odobratého materského mlieka kráv, kôz, oviec… Áno, každé zviera na to, aby produkovalo mlieko, sa musí stať matkou, aby sa jej spustil laktačný proces na výživu jej potomka. Rovnako ako u ľudí. Žiadne z týchto zvierat nie je zázračným strojom na mlieko. Tieto zvieratá navyše (vo väčšine) žijú v otrasných hygienických podmienkach s lacnou a nekvalitnou náhradou ich prirodzenej stravy. Preto byť znechutený z pitia mlieka ľudskej matky by malo byť úplne rovnaké alebo dokonca ešte menšie, ako z pitia dojčenského mlieka iných, od nás úplne odlišných tvorov,” rozhorčil sa vo videu a následne poukázal na zbytočnosť pitia mlieka.

„Mlieko NEPOTREBUJEME. Bodka. (Len to od našej maminy, kým sme dojčatá). Proteíny, vápnik, minerály a vitamíny sú v originálnych zdrojoch (obilniny, strukoviny, orechy, semená, klíčky) a vo výrokoch z nich (tofu, tempeh, seitan, robi...). Som len jedným z mnohých, ktorí rokmi zdravého fungovania dokazujú, že je mlieko zbytočný prežitok a z lásky k zvieratám, životnému prostrediu a k našej zemi je načase s týmto mýtom skoncovať,” dodal. Keď však tieto jeho úvahy zbadal hospodár Martin Bagar, ktorý má vlastnú farmu a, pochopiteľne, zvieratá chová aj na mlieko, Šmahela vysmial.

„Tvoje argumenty, Maťko, nie sú pravdivé. Doštuduj zoológiu a nepočúvaj MUDr. Bukovského,” napísal mu verejne pod video Bagar. „A čo také nie je pravda, Martinko?” okamžite reagoval Šmahel. „To je, Maťko, dosť obsiahla téma. Buď ti to vysvetlím osobne, alebo keď si nájdem čas sedieť hodinu pri mobile a ťukať. Lebo nechcem, aby si to mal opäť vytrhnuté z kontextu. A to sa na teba ja vôbec nehnevám. Ale tento argument nie je pravdivý,” odpísal mu hospodár, no fitnesák sa nedal. „Napíš mi to teraz do správy, keďže som na dlho preč, som zvedavý, v čom zlyhali knižky. Počúvam teda, čo nie je pravda. Na to som veľmi zvedavý. Inak MUDr. Bukovský mi nič nehovorí,” uštipačne podotkol.

Čo na to samotný Igor Bukovský?

Igor Bukovský Zdroj: youtube

,,Globálne sa už čoraz častejšie ukazuje, že čím viac mliečnych výrobkov ľudia konzumujú, tým to má horší vplyv na ľudské zdravie. Ale zase platí aj to, že najhorší vplyv na naše zdravie majú práve vysoko tučné mliečne výrobky. Platí, že mlieko je pre ľudský organizmus cudzorodá potravina, pretože mlieko, hoci je to mlieko, ale nie je to ľudské mlieko, je to mlieko iného živočíšneho druhu a je to potravina, ktorú prijíma v dospelosti. Ak si predstavíme, že máme ľudské mlieko vo svojej káve, ľuďom sa bude dvíhať žalúdok ale keď konzumujú zmrzlinu z kravského mlieka tak je všetko v poriadku. Toto je veľmi čudné.”

