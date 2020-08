Martin Nikodým (49) opäť po dlhšej korona pauze konečne nakrúca šou Milujem Slovensko. Jeho najstarší syn Adam (19) pôsobil ako model, no od septembra ide študovať do zahraničia. Prečo sa takto rozhodol?

Konečne nakrúcate Milujem Slovensko. Tešíte sa?

Áno, no je to oveľa šokujúcejší nástup, lebo nikdy predtým počas toho polroka, keď je vždy pauza medzi sériami tejto šou, nebolo nikdy také ticho, že nás v marci vypli a naozaj sme nič nerobili a prepínali sa do rôznych iných povolaní, ešteže mám alternatívu, do ktorej som sa prepol, no tak sme išli do toho s tým, že som bol sám zvedavý, či som schopný formulovať vety. Ale, zdá sa, že to úplne neodišlo (smiech).

Prvýkrát ste pred kamerami po korona pauze?

Áno, doteraz som nič netočil. Ak nepočítam drobné vystúpenia z júla, tak to je prvé zásadné moderovanie. Teším sa, baví ma to. Je však pravdou, že keby nám pred 8 rokmi povedali, že toto bude trvať 9 sezón a asi aj dlhšie, tak by som vtedy povedal, že sa mi tomu nechce veriť, ale som rád, že to ide a má to tú istú energiu.

Čakajú divákov nejaké novinky v tejto šou?

Samozrejme. Máme nové hry, disciplíny, tie overené sme zachovali, niektoré sme vymenili, inovovali, aj sme dramaturgicky na tom pracovali.

Ako je to s hosťami, hovoríte aj vy do ich výberu?

Je to do značnej miery na dramaturgii, ale keď dostanem nápad, to sa týka aj kapitánov tímov, máme pocit, že by sa hodil ako hosť, má niečo zaujímavé, tak ho ponúkneme. Najmä táto 9. séria je vyskladaná tak, že každý diel má nejakú tému, myšlienku.

Aká téma napr.?

Dnes sme napr. točili diel k 100. výročiu založenia SND, potom fashion diel s módnymi návrhármi, športový diel atď.

Čo hovoríte na to, že kapitánmi sú opäť Dangl a Vinczeová, pritom mali byť Juraj Tabaček a Stanka Kašperová...

Tak sa to nejako upieklo, že zostala pôvodná zostava.

Máte za sebou dovolenku v Chorvátsku aj s deťmi. Nebáli ste sa korony?

Nie. Všeobecne som sa prestal báť asi dva týždne po vypuknutí korona krízy. Bol som neistý, keď sme ešte nič o tom nevedeli. A keď som začal pozorovať vývoj situácie, prestal som sa báť, to však neznamená, že nie som opatrný alebo by som hazardoval. Išli sme autom ako rodina, bývali sme

v chatke na pláži, cez deň sme surfovali, boli pri vode, naozaj som sa nebál, že by sme podstupovali zvýšené riziko, správali sme sa zodpovedne.

Teraz sa situácia akoby mierne zhoršuje...

Áno, čísla trochu rastú, lebo ľudia sa pohybujú, vnímam to tak, že je dôležité, aby nenarastali čísla tých ľudí, ktorí majú ťažký priebeh ochorenia, prípadne čísla úmrtí, a tie nenarastajú. Rastú počty ľahkých priebehov alebo aj bez príznakov.

Nedávno ste sa presťahovali z veľkého domu do centra mesta. Ako sa vám tam páči?

Som v byte na chvíľku. Zvykám si na mestský život. Naschvál som nekúpil žiadnu nehnuteľnosť, som v podnájme. Chcem si postaviť domček, som domový typ, chcem chovať včely a mať ich v záhrade a som taký malý hobby farmár.

Kde teraz máte včely?

Asi 800 metrov vzdušnou čiarou odtiaľ, kde som býval na Devíne, som kúpil lúku. V marci som tam presťahoval včely,

a keď sa to podarí, pôjdem za včelami. Mám tam kúpený pozemok. Sú to skoro dva hektáre. Devín ako lokalita mi vyhovuje, páči sa mi to tam.

