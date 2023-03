Manžel Ivety Malachovskej (57), operný spevák Martin Malachovský (55), ktorý bol odjakživa plný energie a sily, už viac ako päť rokov bojuje so zákernou sklerózou multiplex. Nedávno prijal pozvanie do relácie Jána Tribulu, kde opísal, ako je na tom so svojím pošramoteným zdravím.

Malachovský patril medzi skvelých umelcov, s divadlom precestoval celý svet. No pre sklerózu multiplex sa milovanej práce musel vzdať. Keďže ochorenie bolo už viditeľné a speváka obmedzovalo aj v bežnom živote, ešte v roku 2020 dospel k presvedčeniu, že nadišiel čas zo Slovenského národného divadla odísť. Urobil tak po dlhých 28 rokoch. Choroba z neho vysala mnoho síl a odspievať niekoľkohodinovú operu bolo pre neho už nepredstaviteľné. Napriek tomu sa snaží čo najlepšie fungovať a pravidelne rehabilituje. Choroba ho však na každom kroku hendikepuje.

Manželia Malachovskí Zdroj: Facebook

Doktori mu prízvukujú, že pre sklerózu multiplex môže skončiť na invalidnom vozíku. No on chorobe zatiaľ vzdoruje. „Stále som pod lekárskou kontrolou, beriem liečbu. Nebude to už nikdy O. K., ale v rámci možností sa mám dobre. Snažím sa s tým fungovať. Mám najväčšiu disproporciu – pohybovú, lebo sa mi stále točí hlava. Mám akoby takú hlasnú opicu,“ prezradil nám pred rokom a pol Martin.

Leto 2022: Martin Malachovský mal úraz a skončil na vozíčku. Zdroj: https://www.instagram.com/p/Cg9IsbIq-6a/

Veľkou oporou sú mu manželka Iveta a dcéra Kristína. Manželia nedávno prijali pozvanie do relácie S Tribulom po horách, kde absolvovali ľahkú prechádzku. Malachovský opísal svoj aktuálny stav. „Mám akoby ľahkú opicu, akoby som bol stále opitý, točí sa mi hlava a mám neistotu v chôdzi. Manželka mi musí niekedy pomôcť aj obuť topánku! Je mi to také potupné a trápne, lebo som to v živote nepotreboval, je to obťažujúce, ale čo narobím,“ netajil sa.

„Odkedy som sa dozvedel diagnózu, mojím heslom je, že živých nás nedostanú! Človek s tým musí bojovať, musí byť plný optimizmu, tešiť sa na pozitívne veci, lebo tých negatívnych je dosť,“ povedal Malachovský. „Stále sa spolu smejeme, Ivka je pre mňa osudová žena. Niekedy, keď sme spolu na prechádzke, ja idem rovno a zrazu ma to začne ťahať doľava. Ona mi hovorí, kam ideš, ja jej hovorím, neviem, ťahá ma to doľava. Moje telo niekedy robí to, čo ja nechcem. Neviem to ovplyvniť. No mám pri sebe dve baby, ktoré mi pomáhajú,“ povzdychol si Martin s úsmevom.