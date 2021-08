Manžel Ivety Malachovskej (56) Martin Malachovský (53), ktorý bol odjakživa plný energie a sily, už vyše tri roky bojuje so sklerózou multiplex. V stredu sme ho stretli na filmovej premiére, kam zavítal s dcérou Kristínou (26) a jej manželom Adamom. V rozhovore nám prezradil, ako sa mu darí v liečbe s týmto vážnym ochorením a prečo mu to s Ivetou stále klape aj po rokoch.

Stretli ste sa niekedy vo svojom živote s kontrolovaním mobilov partnera?

- Viete, čo, my to vôbec neriešime. Myslím si, že to veľmi nabúrava vzťahy, takže dôverujem svojej žene a nepreverujem to.

Ako si budujete dôveru? Ste už dlhé roky spolu...

- Najlepšie vo vzťahu je, hovoriť si stále pravdu. Netreba kľučkovať. Niekedy je možno milosrdnejšia lož. Nie je to síce ideálny spôsob, ale pomôže to. S Ivetou máme celý život také pravidlo, že otoč si to. Keď mám pocit, že robím niečo, čo by sa mi nepáčilo, čo robí moja manželka alebo partner, tak ma to zastaví.

Keď sa vám niekedy stane, že Ivetka urobí niečo, čo sa vám nepáči, hneď si to vydiskutujete?

- Určite to neriešim v spoločnosti. Niekedy sa stane niečo, čo sa mi nepáči, doma si to potom povieme, prediskutujeme. Viem, že ona sa mi rada prispôsobuje a ja zase jej.

Iveta Malachovská nedávno oslávila s manželom 28. výročie sobáša. Zdroj: Instagram/ivetkamalachovskaofficial/

Dnes ste tu sám, bez Ivety. Ako sa jej darí po operácii?

- Má sa veľmi dobre, je doma, povedala mi, že nech pozdravím všetkých kamarátov. Je jej ľúto, že je doma, má barle, musí len vydržať. Chce to čas.

Koľko sa bude zotavovať?

- Už má tri týždne po, zhruba ešte dva týždne. Musí chodiť s barlami. Nesmie krížiť nohy, nesmie sa predkláňať, musí to všetko dodržiavať.

O Ivete je známe, že je vždy plná energie, ako to teraz zvláda s obmedzeným pohybom?

- Je to pre ňu ťažké, niekedy má doslova vrtuľu v zadku. Tiež mám tú istú operáciu za sebou, no už dávnejšie. Stále jej hovorím, že Ivet, musíš byť pokojná, musíš sa upokojiť, áno, viem, je to otravné. Najväčší problém je asi to, že musíte počas zotavovania päť týždňov ležať iba na chrbte. Možno aj zle spáva, ale inak sa to nedá, iba vydržať.

Potešili ste ju niečím po operácii?

- Áno, kúpil som jej také letné saténové pyžamko. Mala z neho veľkú radosť.

