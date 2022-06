Operný spevák Martin Malachovský (54) bojuje už takmer 2 roky s vážnou chorobou skleróza multiplex. Aj preto musel, žiaľ, predčasne skončiť v milovanom divadle. V stredu večer si spolu s manželkou Ivetou zašli do kina. A nikto by rozhodne nepovedal, že je vážne chorý. Vyzeral super!

Martin Malachovský síce už v SND nespieva, čo mu je veľmi ľúto, ale pri speve ostal. Vyučuje ho na konzervatóriu. Aspoň takto nevyšiel z cviku. Nastala v jeho liečbe nejaká zmena? „Ja sa stále liečim, som pod kontrolou lekárov. Tí tvrdia, že sa to zastavilo, no lepšie to už nebude. Musím sa priznať, že mňa tento stav dosť hendikepuje, no učím sa s tým žiť,“ prezradil nám pred pár týždňami Martin. Napriek ťažkej chorobe sa nevzdáva a bojuje s ňou statočne.

Všetko zvláda bez problémov, len s pohybom to má náročnejšie. „Mám pohybové hendikepy. Človek s touto chorobou nemá stabilitu. Musím si niekedy premyslieť, čo môžem urobiť a čo nie. Nie je to o tom, že zabúdam alebo tak, len sa mi točí hlava, niekedy sa potácam,“ vysvetlil nám spevák.

Martin Malachovský s manželkou a dcérou na MS v hokeji vo Fínsku. Zdroj: Martin Domok

Kto by si však myslel, že zanevrel na spoločenské akcie, je na omyle. Počas majstrovstiev odletel s manželkou do Fínska fandiť našim hokejistom a teraz v stredu si obaja zašli na premiéru do kina na novinku Elvis. Obaja vyzerali veľmi spokojne. Spoločne nám aj zapózovali a bolo na nich vidieť, že aj po tých dlhých rokoch sú do seba stále rovnako zamilovaní. Okrem nich si premiéru nedala ujsť herečka Milena Minichová, bývalá misska Eva Verešová s manželom Dušanom či Andrej Bičan s priateľkou Michaelou.



