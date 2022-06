Martin Madej patril kedysi medzi veľké detské hviezdy. Nebolo žiaka, ktorý by nevedel odpredu dozadu naspamäť jeho pesničky Bobi či Ferrari. Dnes je z neho otec synčeka Markusa, ktorého má so svojou partnerkou Paulínou Ištvancovou a žne úspechy v a cappelle Fragile. Nedávno dokonca vystupoval v polepšovni, kde si z úst chovancov vypočul dosť šokujúce slová.

Ľudia si ho dodnes spájajú s piesňami o psíkovi Bobim či Ferrari. Martin Madej, ktorého pred rokmi ako malého objavil Peter Nagy, sa neskôr začal venovať moderným pesničkám, v klipoch sa snažil napodobniť Justina Timberlake, mihol sa v muzikáloch a dnes vystupuje s kapelou Fragile. Okrem toho už roky chodieva po školách, kde edukuje deti prostredníctvom hudby, no začal pomáhať aj mladým ľuďom v polepšovniach.

Spevák Martin Madej bol hosťom Telerána a servítku pred ústa si rozhodne nedával. Zdroj: TV Markíza

„Pôvodný nápad bol u môjho svokra, u tata mojej Pavlínky. On navrhol, že čo keby sme spravili výchovný koncert pre tieto deti. Bol to síce adrenalín, keďže nikdy som v takom centre nebol, ale spravili sme krásny projekt o škodlivosti drog. Zobrali sme známych umelcov, ktorí tým drogám podľahli, umelcov, ktorí mali niečo s drogami, povedali ich príbehy, zaspievali ich pesničky a ukázali, že sú dve cesty, ktorými sa dá vydať. Buď tým drogám prepadnúť, alebo tá druhá lepšia cesta,” rozprával o tom Martin v Teleráne. Najviac zvedavý bol na to, ako budú títo chovanci na takýto koncert reagovať. Predsa len, sú vo veku, keď ich zaujímajú iba mobily, telka a flákanie sa s kamarátmi.

„Snažili sme sa s nimi vybudovať vzťah. Tie deti sú tam celé dni zavreté, poznajú len tých svojich vychovávateľov, niektorí majú naozaj ďaleko od reality. A keď sme sa s nimi hneď na začiatku zblížili aj tými pesničkami, pochopili, že sme tam pre nich a chceme ich niečo naučiť. Potom detská aj tancovali, spievali,” pokračoval s tým, že dokopy navštívili až 15 reedukačným centier. Čo ho najviac šokovalo?

„Deťom najviac chýba záujem o nich a chýbajú im skutočné vzory. Tie decká síce majú veľmi malý styk so sociálnymi médiami, ale majú možnosť, ako sa k tým sociálnym sieťam dostať. A keď tam človek príde, tak začnú, aby sme im zahrali tú a tú pesničku od toho a toho, pretože som videl, že on je teraz najväčší. A pýtam sa, prečo máš tú pesničku rád? No, lebo on je úspešný ten raper alebo nejaká speváčka. A potom zistíš, že teda, čo ťa zaujíma? Pesnička alebo to, či má niekto „hodziny”, drahé autá… Vtedy som si uvedomil, že aj tí ľudia, na ktorých sa ostatní dívajú, majú dosť veľkú zodpovednosť, čo si často nepriznávame a hovoria, veď ja motivujem mladých ľudí, pretože vidia, že som sa svojou prácou dostal na vrchol. Často z mojich zážitkov som mal pocit, že niekedy je lepší ten dedko s kladivkom, ktorý naučí vnuka zabíjať klince ako niekto, kto hovorí, že a teraz tu mám aký Mercedes!” rozhovoril sa Madej a všetkým, ktorí sledujú jedného z našich najbohatších raperov Rytmusa, bolo okamžite jasné, na koho naráža. Práve Rytmus pravidelne na Instagrame píše o tom, ako rád motivuje mladých ľudí, prezentuje sa luxusom a drahými „hodzinami.”

Rytmus patrí medzi našich najbohatších raperov. Na Instagrame sa prezentuje luxusom a rád hovorí, že práve takto motivuje mladých ľudí, aby sa dostali zhora nadol. Zdroj: Instagram rytmusking

„Len potom je otázka, na koho sa tie deti budú radšej dívať. Či na pána učiteľa, ktorý príde na svojom aute, ktoré ledva spláca zo svojho platu, alebo na toho „mača”, ktorý na Instagrame pôsobí, že mám všetky peniaze sveta a všetok úspech,” dodal spevák.