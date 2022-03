Martin Jakubec si ZAVARIL: Za velebenie Putina mu hrozia VEĽKÉ PROBLÉMY! Už ho rieši POLÍCIA ×

Speváka Martina Jakubca (38) Slováci nebrali nikdy vážne. Hoci on sa veľakrát snažil vystupovať ako pravý umelec repete šlágrov, ľudia si z neho neustále robia posmech. A za všetko si môže sám. Vymyslel si svadbu o 30 rokov staršou Božankou, v čase pandémie drankal na svoju tvorbu peniaze od dôchodcov a neustále slovne útočí na prezidentku Zuzanu Čaputovú. No to, čoho sa dopustil teraz, je už poriadne cez čiaru! Celý svet odcudzuje beštiálny útok na Ukrajinu, no naša samozvaná celebrita Putina verejne velebí.